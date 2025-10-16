"Völlig lächerlich": Verstappen kritisiert Hitze-Alarm in Austin

Die Formel 1 ruft erneut den Hitze-Ernstfall aus.

Nach der Sauna von Singapur müssen sich alle Beteiligten im texanischen Austin auf Temperaturen von mehr als 31 Grad einstellen.

Und das hat wie vor knapp zwei Wochen beim Nachtrennen im asiatischen Stadtstaat auch auf dem "Circuit of The Americas" Folgen. Die Fahrer dürfen im Wagen Kühlwesten tragen. Das vorgeschriebene Mindestgewicht wird außertourlich nach oben angepasst.

Entscheiden sie sich dagegen - wie zuletzt unter anderem Weltmeister Max Verstappen von Red Bull -, müssen die Autos dennoch mit einem Kühlmittelbehälter sowie Pumpen und einem Wärmetauscher ausgestattet werden.

Das erforderliche Mindestgewicht der Wagen für den Sprint am Samstag (ab 19.00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker>>>) und das Hauptrennen zum Großen Preis der USA am Sonntag (ab 21.00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker>>>) wird um fünf Kilo auf 805 Kilogramm angehoben.

Hitze für Verstappen kein Problem

"Ich leide nicht besonders unter der Hitze", hatte Verstappen in Singapur betont. Ein bisschen Schwitzen sei für ihn völlig okay.

"Nach 15 bis 20 Minuten wird die Weste selbst heiß - sie hilft überhaupt nicht." Dass die Kühlweste beim Hitze-Ernstfall ab dem kommenden Jahr Pflicht sein soll, findet der 28-jährige Niederländer "völlig lächerlich". Andere Piloten hatten sich dagegen für das Tragen der Kühlweste in Singapur entschieden.