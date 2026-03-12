Skicross: ÖSV-Team bei Heimweltcup abgeschlagen

Das österreichische Skicross-Team hat beim Weltcup im Montafon die Generalprobe für die nächstjährige Heim-WM verpatzt.

Als einziger rot-weiß-roter Athlet kam am Donnerstag Adam Kappacher ins Viertelfinale, der Salzburger landete an der neunten Stelle.

Im Frauenbewerb war Christina Födermayr auf Platz 14 die beste Österreicherin.

Die Siege sicherten sich die Schwedin Sandra Näslund bzw. der Kanadier Reece Howden.