Beierl überrascht mit nächstem Podestplatz im Monobob

Die Niederösterreicherin fährt bereits zum zweiten Mal in dieser Saison aufs Stockerl.

Beierl überrascht mit nächstem Podestplatz im Monobob Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Katrin Beierl hat beim Bob-Weltcup in Sigulda im Monobob erneut überrascht.

Am Samstag musste sich die Niederösterreicherin nur der Australierin Breeana Walker und Laura Nolte aus Deutschland geschlagen geben und landete eine Woche nach Platz zwei in Lillehammer auf dem dritten Rang.

Für die Zweierbob-Spezialistin war es der erst zweite Monobob-Stockerlplatz der Karriere. In der Gesamtwertung rückte sie nach dem vierten Saisonbewerb auf Platz sieben vor.

"Kein One-Hit-Wonder"

"Es fühlt sich richtig gut an, jetzt konstant vorne dabei zu sein", sagte die 32-jährige Beierl. "Nach dem Podest in Lillehammer war es mir wichtig zu zeigen, dass das kein One-Hit-Wonder war - und das ist mit dem nächsten Stockerlplatz gelungen. Momentan läuft es einfach, und das macht vieles leichter, vor allem im Kopf."

Im Zweierbob der Männer belegte Markus Treichl mit Anschieber Sascha Stepan Rang sechs. Jakob Mandlbauer/Dominik Hanschitz beendeten das Rennen auf Platz 18. Der Sieg ging an die Deutschen Francesco Friedrich/Alexander Schüller.

