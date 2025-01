Rodeln: ÖSV-Duo rast in Sigulda zu drittem Saisonsieg

Selina Egle und Lara Kipp dominieren das Geschehen im Doppelsitzer der Rodel-Frauen weiter.

Am Samstag fuhren die beiden beim Weltcup in Sigulda im vierten Saisonrennen zum dritten Sieg, triumphierten vor dem US-Duo Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (+0,116 Sek.) und den lettischen Lokalfavoritinnen Marta Robezniece/Kitija Bogdanova (+0,411). Auch in der Gesamtwertung liegen die beiden mit 350 Zählern 40 Punkte vor Forgan/Kirkby in Front.

Bei den Männern reichte es für Yannick Müller/Armin Frauscher 0,292 Sekunden hinter den deutschen Siegern Tobias Wendl/Tobias Arlt immerhin zu Platz drei. Thomas Steu/Wolfgang Kindl (+0,442) und Gatt/Ricardo Schöpf (+0,885) rundeten mit den Rängen vier und sechs ein starkes ÖRV-Ergebnis ab.

Schulte übernimmt Gesamtführung

Im Einsitzer der Frauen sorgte Lisa Schulte für den dritten rot-weiß-roten Podestplatz des Tages.

Die Weltmeisterin klassierte sich 0,065 Sek. hinter der lettischen Siegerin Elina Bota auf Platz drei und schaffte im vierten Saisonrennen zum vierten Mal den Sprung aufs Stockerl. In der Gesamtwertung verdrängte die Tirolerin die am Samstag nur neuntplatzierte deutsche Julia Taubitz um einen Punkt auf Platz zwei.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte hingegen Madeleine Egle. Die Gewinnerin der jüngsten beiden Rennen in Innsbruck und Oberhof riss im ersten Lauf mehr als drei Sekunden Rückstand auf die Spitze auf und war in der Entscheidung als 29. und Letzte gar nicht mehr dabei. In der Gesamtwertung rutschte sie hinter Schulte auf Platz drei zurück.

Am Sonntag sind in Sigulda zunächst die Männer im Einsitzer gefordert, abgerundet wird die vierte Weltcupentscheidung in dieser Saison mit einem Team-Staffel-Bewerb.