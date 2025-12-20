NEWS

Egle und Kipp feiern in Lake Placid ersten Saisonsieg

Mit dem Sieg übernehmen die Tirolerinnen die Führung in der Gesamtwertung. Auch Müller und Frauscher sowie Kindl fuhren auf das Podest.

Egle und Kipp feiern in Lake Placid ersten Saisonsieg Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp haben beim Kunstbahn-Rodelweltcup in Lake Placid ihren ersten Saisonerfolg fixiert.

Die Weltmeisterinnen gewannen am Samstag den Doppelsitzerbewerb vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,284 Sek.) sowie Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (USA/0,809).

Mit ihrem 15. Weltcupsieg übernahmen Egle/Kipp die Führung in der Gesamtwertung. Im Doppel-Bewerb der Männer wurden Yannick Müller und Armin Frauscher Dritte, wie auch Wolfgang Kindl im Einer.

"Wir haben die Woche über sehr gut gearbeitet und heute unsere besten Läufe ausgepackt. Die Trainer machen einen super Job, wir fühlen uns am Schlitten im Moment extrem wohl", sagte Selina Egle.

Kindl erreicht erstes Podest in der Saison

Kindl fuhr seine erste Podestplatzierung in dieser Saison ein - und das nach Platz fünf zur Halbzeit. "Ich habe nicht viel verändert, mich auf mich selbst fokussiert. Der erste Lauf war nicht fehlerfrei und auch im zweiten war es nicht ideal, aber es war genug fürs Podium. Ich bin richtig glücklich, heuer endlich einmal angeschrieben zu haben", resümierte Kindl.

Der 37-jährige Tiroler hatte einen Rückstand von 0,203 Sekunden auf den deutschen Sieger Felix Loch, der vor seinem Landsmann Max Langenhan (+0,054) seinen 54. Weltcupsieg feierte. Kindl profitierte auch von einem Fehler von Jonas Müller, der dadurch als Vierter (+0,220) knapp dahinter landete.

Müller verlor dadurch seine Führung im Gesamt-Klassement um einen Zähler an Loch. Tagessechster wurde Nico Gleirscher (+0,331), Rang zehn belegte David Gleirscher (+0,739). Als Abschluss auf der US-Bahn fand auch noch das Mixed-Rennen statt.

