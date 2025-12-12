Takats als Dritter in Val Thorens auf dem Podest

Tristan Takats hat am Freitag im zweiten Weltcup der Ski Crosser in Val Thorens Platz drei belegt.

Im großen Finale musste sich der Niederösterreicher nur dem Kanadier Kevin Drury und dem italienischen Vortagessieger Simone Deromedis geschlagen geben. Dabei hatte er sich wegen Knieschmerzen am Vortag erst in der Früh zum Antreten entschieden.

Adam Kappacher (12.) und Johannes Aujesky (14.) schieden im Viertelfinale aus, ebenso wie bei den Frauen Katrin Ofner (12.).

Am Donnerstag war für Takats im Viertelfinale Endstation gewesen, am Freitag ging es auf das Podest.

"Alles richtig gemacht", sagte er nach dem Entschluss zum Antreten. Er hatte wegen eines Außenbandrisses im rechten Knie einen Großteil der Herbstvorbereitung verpasst. "Eigentlich fehlen mir gut 20 Skitage, aber schon in der Qualifikation war meine Geschwindigkeit richtig gut", meinte er.

Podium Teamkollege gewidmet

Er sei sehr erleichtert und zufrieden. "Jetzt weiß ich endgültig, dass ich wieder konkurrenzfähig bin. Dieser dritte Rang ist extrem viel wert."

Noch um einiges mehr, da sich am Vortag Teamkollege Johannes Rohrweck bei einem Sturz einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Bein zugezogen hatte. "Nach der bitteren Verletzung von Johnny haben wir uns mit diesem Berg wieder versöhnt. Das ist ein Podium für ihn", sagte Takats.

Die Schwedin Sandra Näslund gewann das Frauenrennen, es war für sie das Double beim Weltcupauftakt und dem Comeback nach einem im Vorjahr erlittenen Schienbeinbruch.