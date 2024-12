Österreichs Skispringer legen nachdem Dreifachsieg beim ersten Vierschanzentournee-Springen in Oberstdorf auch in der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen einen Dreifachsieg nach.

Jan Hörl gewinnt am Dienstag vor zwei weiteren ÖSV-Adlern >>>

Damit verschaffen sich die Österreicher eine gute Ausgangslage für das Neujahrsspringen am Mittwoch (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Gesamtwertung der Vierschanzentournee >>>

Die wichtigsten K.o.-Duelle:

Halvor Egner Granerud (NOR) - Markus Müller

Stefan Kraft - Constantin Schmid (GER)

Maximilian Ortner - Casey Larson (USA)

Pius Paschke (GER) - Tate Frantz (USA)

Gregor Deschwanden (SUI) - Stephan Embacher

Michael Hayböck - Dawid Kubacki (POL)

Daniel Tschofenig - Luca Roth (GER)

Jan Hörl - Felix Trunz (SUI)

Das Qualifikations-Ergebnis im Überblick:

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen