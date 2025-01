Wegen Wetterprognose: Adelboden tauscht Programm

Wegen der Wetterprognose für das Wochenende werden beim Weltcup der alpinen Skirennläufer in Adelboden (Schweiz) die Rennen getauscht.

Der Slalom findet demnach bereits am Samstag, der Riesentorlauf nun am Sonntag statt (jeweils 10.30/13.30 Uhr im LIVE-Ticker). Damit will man die Chance erhöhen, beide Bewerbe erfolgreich durchführen zu können, teilte die FIS am Mittwoch mit.

Zuvor steht aber am heutigen Mittwoch noch der Slalom der Männer in Madonna di Campiglio an. Die Startliste >>>

