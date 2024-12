presented by

Gröden hält wieder mal, was es verspricht. Schon der Super-G am Freitag bringt ein überraschendes Ergebnis. Rennergebnis >>>

Seinen ersten Weltcup-Sieg holt Lokalmatador Mattia Casse (ITA), der bereits in den Abfahrts-Trainings aufgezeigt hat. Wie so oft in Gröden wird das Klassement von höheren Startnummern noch durcheinandergewirbelt.

Der US-Amerikaner Jared Goldberg kommt mit Startnummer 26 bei stärker werdendem Schneefall noch bis auf eine Hundertstel auf Casse heran.

Topfavorit und Beaver-Creek-Sieger Marco Odermatt bleibt Rang drei (+0,43). Auf Rang vier überrascht der Norweger Fredrik Moeller.

ÖSV enttäuscht - Sturz von Danklmaier

Österreichs Speed-Team geht zum Auftakt des Rennwochenendes in Gröden leer aus.

Bester ÖSV-Athlet im Super-G auf der Saslong ist Vincent Kriechmayr, der Vorjahressieger kommt diesmal nicht über Rang zwölf (+1,09) hinaus. Mit Stefan Babinsky (14./+1,28) landet ein weiterer Österreicher in den Top 15.

Otmar Striedinger kämpft sich mit Startnummer 53 auf Platz 24, Stefan Eichberger landet auf Rang 27. Lukas Feurstein, in Beaver Creek am Podest, belegt mit gebrochener Hand Platz 28. Daniel Hemetsberger verpasst die Top 30.

Überschattet wird das Rennen aus ÖSV-Sicht vom Sturz von Daniel Danklmaier - Es besteht der Verdacht auf eine Knieverletzung >>>

Am Samstag steht in Gröden der Abfahrts-Klassiker auf der Saslong auf dem Programm (11:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Ergebnis des Super-G:

