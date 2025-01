Ski-Weltcup LIVE: Frauen-Slalom in Kranjska Gora

presented by

Am Sonntag (1. DG ab 10:00 Uhr/2. DG ab 13:00 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Kranjska Gora ein Weltcup-Slalom der Frauen an.

Im vergangenen Jahr gewann Petra Vlhova den Slalom am Podkoren. Genau wie Mikaela Shiffrin wird allerdings auch sie verletzungsbedingt in Slowenien fehlen.

Ohne die zwei Slalom-Dominatorinnen gab es zuletzt Premierensiege für Camille Rast (Killington) und Zrinka Ljutic (Semmering). Rast ist es auch, die den Slalom-Weltcup aktuell anführt.

Österreichs Hoffnungen ruhen auf Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin belegte in Levi Platz zwei, am Semmering wurde sie zuletzt Dritte.

