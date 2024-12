presented by

Julia Scheib fährt im Frauen-Riesentorlauf am Semmering auf den sechsten Platz.

Die 26-jährige Steirerin (+1,30 Sek.) verbessert sich in der Entscheidung mit klarer Laufbestzeit um sieben Plätze, nach dem ersten Durchgang lag sie noch mit 1,70 Sekunden Rückstand auf Rang 13.

Den Sieg am Zauberberg schnappt sich Federica Brignone, die Italienerin münzt die Halbzeitführung in ihren 29. Weltcup-Sieg um. Die Siegerliste am Semmering >>>

"Das bedeutet mir viel, die Location hat mir auf meiner Liste noch gefehlt und war eines meiner Jahresziele", jubelt sie nach ihrem ersten Podestplatz auf der Passhöhe. "Ich habe immer zu viele Fehler gemacht, obwohl ich mich hier wirklich wohlfühle", sagt die erste italienische Semmering-Siegerin seit Karen Putzer 2002.

Der zweite Platz geht an Killington-Siegerin Sara Hector (SWE/+0,57), Alice Robinson (+0,90) aus Neuseeland macht das Podium komplett. Rennergebnis >>>

Haaser solide, Gritsch holt Punkte

Ricarda Haaser (+2,28) fährt mit dem zwölften Platz ein solides Resultat ein, Franziska Gritsch (+4,34) holt als 29. ebenfalls Weltcup-Punkte.

Katharina Liensberger, Viktoria Bürgler und Victoria Olivier konnten sich nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren. Stephanie Brunner schied im ersten Lauf mit guten Zwischenzeiten aus, Katharina Huber kam ebenfalls nicht ins Ziel. Die Niederösterreicherin stürzte aus dem Starthaus (hier nachlesen >>>).

Das Ergebnis des RTL am Semmering:

