Großes Bangen um Vonn: "Mache mir Sorgen"

Lindsey Vonn erfüllte alle Bedingungen, um wieder im Ski-Weltcup an den Start zu gehen. Möglich machten es vier FIS-Rennen in Copper Mountain, an denen die 40-jährige US-Amerikanerin teilnahm (Alle Infos >>>).

Somit steht einem Comeback nach fast sechs Jahren Rennpause nichts im Wege. Mit künstlichem Kniegelenk geht die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin wieder auf volle Attacke.

Dass ihre Rückkehr für Aufruhr sorgt, ist längst bekannt. Franz Klammer oder Michaela Dorfmeister sehen etwa die Rückkehr kritisch.

Neben Vonn wird auch Sofia Goggia ihr Comeback geben. Zwar sind es bei der Italienerin keine sechs Jahre seit ihrem letzten Rennen, jedoch war sie nach einer komplizierten Schienbeinfraktur mit acht Monaten auch eine lange Zeit out.

"Wissen, dass wir einen gefährlichen Sport ausüben"

Ihrem Bein gehe es wieder gut, "als ob nichts passiert wäre", wie die 32-Jährige am Montag auf einer Pressekonferenz offenbarte.

Goggia verbindet mit Vonn eine enge Freundschaft. Dass ihre Freundin wieder in den Ski-Zirkus zurückkehrt, löst bei der Italienerin gemischte Gefühle aus.

"Als ich erfahren habe, dass Lindsey zurückkehren will, war ich überglücklich. Denn es bedeutet, dass es ihr gut geht", sagte Goggia.

Gleichzeitig meinte sie: "Auf der anderen Seite mache ich mir aber auch Sorgen, weil ich sie eben sehr mag. Aber dieses Gefühl gilt für alle, denn wir wissen, dass wir einen gefährlichen Sport ausüben."

Lindsey Vonn kehrt zurück! Die besten Bilder der Speed-Queen