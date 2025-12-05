Jahr
Erster
Zweiter
Dritter
2025
Kriechmayr (AUT)
Moeller (NOR)
Haaser (AUT)
2024
Odermatt SUI)
Sarrazin (FRA)
L. Feurstein (AUT)
2022
Kilde (NOR)
Odermatt (SUI)
Pinturault (FRA)
2021
Kilde (NOR)
Odermatt (SUI)
Ganong (USA)
2021
Odermatt (SUI)
Mayer (AUT)
Thompson (CAN)
2019
Odermatt (SUI)
Kilde (NOR)
Mayer (AUT)
2018
Franz (AUT)
Caviezel (SUI)
Svindal/Kilde/Paris
2017
Kriechmayr (AUT)
Jansrud (NOR)
Reichelt (AUT)
2015 (WM)
Reichelt (AUT)
Cook (CAN)
Theaux (FRA)
2015
Hirscher (AUT)
Ligety (USA)
Weibrecht (USA)
2014
Reichelt (AUT)
Jansrud (NOR)
Pinturault (FRA)
2013
Küng (SUI)
Striedinger (AUT)
Reichelt/Fill
2012
Marsaglia (ITA)
Svindal (NOR)
Reichelt (AUT)
2011
Viletta (SUI)
Svindal (NOR)
Feuz (SUI)
2010
Streitberger (AUT)
Theaux (FRA)
Cuche (SUI)
2008
Svindal (NOR)
Maier (AUT)
Walchhofer (AUT)
2007
Reichelt (AUT)
Scheiber (AUT)
Gruber (AUT)
2005
Reichelt (AUT)
Guay (CAN)
Lanzinger (AUT)
2004
Görgl (AUT)
Miller (USA)
Scheiber (AUT)
2003
Solbakken (NOR)
Maier (AUT)
Knauß (AUT)
2002
Cuche (SUI)
Büchel (LIE)
Trinkl (AUT)
2000
Nyberg (SWE)
Gruber (AUT)
Sivertsen (NOR)
1999
Maier (AUT)
Eberharter (AUT)
Kjus (NOR)
1999 (WM)
Maier/Kjus
Knauß (AUT)
1997
Maier (AUT)
Eberharter (AUT)
Knauß (AUT)
1988
Piccard (FRA)
Wasmeier (GER)
Girardelli (LUX)
Erfolgreichste Läufer in Beaver Creek
Fahrer
Nation
Siege
DH
SG
RS
SL
KB
Top 3
Aksel Svindal
NOR
6
4
1
-
-
1
15
Hermann Maier
AUT
6
3
2
1
-
-
10
Ted Ligety
USA
5
-
-
5
-
-
10
Marcel Hirscher
AUT
5
-
1
4
-
-
9
Marco Odermatt
SUI
4
1
2
-
-
-
8
Bode Miller
USA
4
3
-
1
-
-
7
Aleksander Aamodt Kilde
NOR
4
2
2
-
-
-
6
Hannes Reichelt
AUT
3
-
3
-
-
-
7
Carlo Janka
SUI
3
1
-
1
-
1
3
Beat Feuz
SUI
2
2
-
-
-
-
6
Daron Rahlves
USA
2
2
-
-
-
-
5
Benjamin Raich
AUT
2
-
-
1
1
-
4
Vincent Kriechmayr
AUT
2
-
2
-
-
-
3
Daniel Albrecht
ITA
2
-
-
1
-
1
2
Stephan Eberharter
AUT
1
1
-
-
-
-
7
Didier Cuche
SUI
1
-
1
-
-
-
7
Kjetil Jansrud
NOR
1
1
-
-
-
-
6
Lasse Kjus
NOR
1
-
-
1
-
-
4
Michael Walchhofer
AUT
1
1
-
-
-
-
4
Andreas Schifferer
AUT
1
1
-
-
-
-
3
Bjarne Solbakken
NOR
1
-
1
-
-
-
2
Kristian Ghedina
ITA
1
1
-
-
-
-
2
Giorgio Rocca
ITA
1
-
-
-
1
-
2
Georg Streitberger
AUT
1
-
1
-
-
-
1
Aksel Svindal
NOR
1
1
-
-
-
-
1
Fredrik Nyberg
SWE
1
-
1
-
-
-
1
Peter Müller
SUI
1
1
-
-
-
-
1
Stephan Görgl
AUT
1
-
1
-
-
-
1
Andre Myhrer
SWE
1
-
-
-
1
-
1
Franz Heinzer
SUI
1
1
-
-
-
-
1
Didier Plaschy
SUI
1
-
-
-
1
-
1
Frank Piccard
FRA
1
-
1
-
-
-
1
Massimiliano Blardone
ITA
1
-
-
1
-
-
1
Sandro Viletta
SUI
1
-
1
-
-
-
1
Ivica Kostelic
CRO
1
-
-
-
1
-
1
Christof Innerhofer
ITA
1
1
-
-
0
-
1
Matteo Marsaglia
ITA
1
-
1
-
0
-
1
Max Franz
AUT
1
-
1
-
-
-
1
Erfolgreichste Nationen in Beaver Creek
Nation
Siege
DH
SG
RTL
SL
KB
Top 3
Österreich
23
6
11
5
1
-
73
Schweiz
19
7
6
3
1
2
39
Norwegen
13
7
4
1
-
1
42
USA
12
5
-
7
-
-
29
Italien
5
2
1
1
1
-
13
Schweden
2
-
1
-
1
-
2
Frankreich
1
-
1
-
-
-
13
Kroatien
1
-
-
-
1
-
1