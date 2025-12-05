NEWS

Beaver Creek - Alle Sieger im Super G

Jahr

Erster

Zweiter

Dritter

2025

Kriechmayr (AUT)

Moeller (NOR)

Haaser (AUT)

2024

Odermatt SUI)

Sarrazin (FRA)

L. Feurstein (AUT)

2022

Kilde (NOR)

Odermatt (SUI)

Pinturault (FRA)

2021

Kilde (NOR)

Odermatt (SUI)

Ganong (USA)

2021

Odermatt (SUI)

Mayer (AUT)

Thompson (CAN)

2019

Odermatt (SUI)

Kilde (NOR)

Mayer (AUT)

2018

Franz (AUT)

Caviezel (SUI)

Svindal/Kilde/Paris

2017

Kriechmayr (AUT)

Jansrud (NOR)

Reichelt (AUT)

2015 (WM)

Reichelt (AUT)

Cook (CAN)

Theaux (FRA)

2015

Hirscher (AUT)

Ligety (USA)

Weibrecht (USA)

2014

Reichelt (AUT)

Jansrud (NOR)

Pinturault (FRA)

2013

Küng (SUI)

Striedinger (AUT)

Reichelt/Fill

2012

Marsaglia (ITA)

Svindal (NOR)

Reichelt (AUT)

2011

Viletta (SUI)

Svindal (NOR)

Feuz (SUI)

2010

Streitberger (AUT)

Theaux (FRA)

Cuche (SUI)

2008

Svindal (NOR)

Maier (AUT)

Walchhofer (AUT)

2007

Reichelt (AUT)

Scheiber (AUT)

Gruber (AUT)

2005

Reichelt (AUT)

Guay (CAN)

Lanzinger (AUT)

2004

Görgl (AUT)

Miller (USA)

Scheiber (AUT)

2003

Solbakken (NOR)

Maier (AUT)

Knauß (AUT)

2002

Cuche (SUI)

Büchel (LIE)

Trinkl (AUT)

2000

Nyberg (SWE)

Gruber (AUT)

Sivertsen (NOR)

1999

Maier (AUT)

Eberharter (AUT)

Kjus (NOR)

1999 (WM)

Maier/Kjus

Knauß (AUT)

1997

Maier (AUT)

Eberharter (AUT)

Knauß (AUT)

1988

Piccard (FRA)

Wasmeier (GER)

Girardelli (LUX)

Erfolgreichste Läufer in Beaver Creek

Fahrer

Nation

Siege

DH

SG

RS

SL

KB

Top 3

Aksel Svindal

NOR

6

4

1

-

-

1

15

Hermann Maier

AUT

6

3

2

1

-

-

10

Ted Ligety

USA

5

-

-

5

-

-

10

Marcel Hirscher

AUT

5

-

1

4

-

-

9

Marco Odermatt

SUI

4

1

2

-

-

-

8

Bode Miller

USA

4

3

-

1

-

-

7

Aleksander Aamodt Kilde

NOR

4

2

2

-

-

-

6

Hannes Reichelt

AUT

3

-

3

-

-

-

7

Carlo Janka

SUI

3

1

-

1

-

1

3

Beat Feuz

SUI

2

2

-

-

-

-

6

Daron Rahlves

USA

2

2

-

-

-

-

5

Benjamin Raich

AUT

2

-

-

1

1

-

4

Vincent Kriechmayr

AUT

2

-

2

-

-

-

3

Daniel Albrecht

ITA

2

-

-

1

-

1

2

Stephan Eberharter

AUT

1

1

-

-

-

-

7

Didier Cuche

SUI

1

-

1

-

-

-

7

Kjetil Jansrud

NOR

1

1

-

-

-

-

6

Lasse Kjus

NOR

1

-

-

1

-

-

4

Michael Walchhofer

AUT

1

1

-

-

-

-

4

Andreas Schifferer

AUT

1

1

-

-

-

-

3

Bjarne Solbakken

NOR

1

-

1

-

-

-

2

Kristian Ghedina

ITA

1

1

-

-

-

-

2

Giorgio Rocca

ITA

1

-

-

-

1

-

2

Georg Streitberger

AUT

1

-

1

-

-

-

1

Aksel Svindal

NOR

1

1

-

-

-

-

1

Fredrik Nyberg

SWE

1

-

1

-

-

-

1

Peter Müller

SUI

1

1

-

-

-

-

1

Stephan Görgl

AUT

1

-

1

-

-

-

1

Andre Myhrer

SWE

1

-

-

-

1

-

1

Franz Heinzer

SUI

1

1

-

-

-

-

1

Didier Plaschy

SUI

1

-

-

-

1

-

1

Frank Piccard

FRA

1

-

1

-

-

-

1

Massimiliano Blardone

ITA

1

-

-

1

-

-

1

Sandro Viletta

SUI

1

-

1

-

-

-

1

Ivica Kostelic

CRO

1

-

-

-

1

-

1

Christof Innerhofer

ITA

1

1

-

-

0

-

1

Matteo Marsaglia

ITA

1

-

1

-

0

-

1

Max Franz

AUT

1

-

1

-

-

-

1

Erfolgreichste Nationen in Beaver Creek

Nation

Siege

DH

SG

RTL

SL

KB

Top 3

Österreich

23

6

11

5

1

-

73

Schweiz

19

7

6

3

1

2

39

Norwegen

13

7

4

1

-

1

42

USA

12

5

-

7

-

-

29

Italien

5

2

1

1

1

-

13

Schweden

2

-

1

-

1

-

2

Frankreich

1

-

1

-

-

-

13

Kroatien

1

-

-

-

1

-

1

