Nach Horror-Sturz: Skiverband gibt Update zu Sarrazin

Es waren Horror-Szenen, die sich im zweiten Abfahrtstraining von Bormio abspielten. Der 30-jährige Speed-Spezialist Cyprien Sarrazin erwischt bei einem Schwung einen Schlag, wird ausgehoben und schlägt mit Kopf und Rücken auf der Piste auf.

Der Franzose wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo eine Hirnblutung festgestellt wurde. Nach der notwendigen Operation befand sich Sarrazin bis Donnerstag auf der Intensivstation. Mittlerweile habe Sarrazin diese verlassen und wurde auf die Normalstation verlegt.

Ausfallzeit "noch unbestimmt"

"Nun beginnt eine lange Zeit der Erholung und Rehabilitation, die Dauer seines Ausfalls ist derzeit noch unbestimmt", gab der französische Skiverband ein Update über den Gesundheitszustand des Abfahrts-Double-Siegers 2024 auf der Streif.

Nach seinem heftigen Sturz wurde die Kritik an FIS und Veranstalter laut. In diesem Jahr sei die Piste in Bormio viel zu gefährlich gewesen.

Neben Sarrazin verletzte sich auch Gino Caviezel als Startläufer im Super-G schwer. Der Schweizer zog sich eine Schulterluxation zu, welche wieder eingesetzt wurde. Auch erlitt Caviezel eine komplexe Knieverletzung, die noch weiter untersucht wird.

