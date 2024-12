Stadlober über Alpine: "Kleine Blüten, die jetzt aufgehen"

Das von ihr bewunderte "Winterwonderland im Westen" Österreichs hat Roswitha Stadlober am Semmering nur fragmentarisch erlebt. Vielleicht bemühte die ÖSV-Präsidentin am erfolgreichen Sonntag deshalb am Zauberberg ein Frühlingsbild als Beschreibung der Ist-Situation der Alpin-Sparte: "Es sind kleine Blüten, die jetzt aufgehen."

Die beiden Stockerlplätze von Katharina Liensberger (Slalom-3.) und Vincent Kriechmayr (2. im Bormio-Super-G) wertete sie als "verspätetes Christkind".

Die ersten Monate der WM-Saison 2024/25 seien ein "Wellental" gewesen, hielt Stadlober vor dem Jahreswechsel fest. Ihr Ausblick aber war geprägt von Optimismus. "Wir sind in Schlagdistanz und die Richtung stimmt."

Dass die WM erst im Februar und nicht bereits morgen startet, ist der ÖSV-Obersten aber auch recht. "Ein paar Wettkämpfe brauchen wir noch, um das zu festigen, was wir haben. Dann sind wir bereit." Das "Damoklesschwert der Qualifikation" schwebe bei aller Vorfreude auf die Saalbach-Titelkämpfe über den Athletinnen und Athleten.

Stadlober: "Da müssen wir warten, dass die Jugend nachkommt"

In 24 Rennen gelangen geschlechterübergreifend zehn Podestplätze, darunter nur zwei Siege durch Cornelia Hütter. Die großen Erfolge sind weiter auf wenige Schultern verteilt.

"Ja, das ist so. Da müssen wir warten, dass die Jugend nachkommt", meinte Stadlober. In Italien etwa sei es ähnlich. "Es gibt viele Nationen, wo die Jungen noch nicht so den Schritt gemacht haben. Die Schweiz hat den Schritt wahrscheinlich früher gemacht, weil sie gesehen haben, dass sie was machen müssen, als wir so erfolgreich waren. In diesem Prozess sind wir jetzt drinnen", sagte Stadlober.

Die ÖSV-Chefin verwies auf nachdrängende Fahrer und Fahrerinnen im Speed-Bereich. "Die haben sich recht gut etabliert, sind in mehreren Rennen in die Weltcup-Punkte zwischen Platz 10 und 20 gefahren. Das finde ich auch sehr gut."

Im Technikbereich brauche es allgemein, aber eben auch für den Durchbruch "das Hochgefühl". "In den technischen Disziplinen ist es so schwierig, das ins Ziel zu bekommen", sagte Stadlober und sprach von "Millimeterentscheidungen" in ihrer früheren Paradedisziplin Slalom.

"Mir-nix-dir-nix"-Mentalität oft nur in einem Durchgang

Das wurde den ÖSV-Technikerinnen am Zauberberg nur allzu bewusst. Nach Stotterstarts gelangen immerhin zwei vom Publikum bejubelte Aufholjagden durch Julia Scheib (6.) und Liensberger (3.).

"Im Leistungssport am höchsten Level entscheidet nur der Kopf", erinnerte ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger. "Deswegen fahren sie im zweiten Durchgang oft schnell, weil es ihnen wurscht ist. Da kommt dann das Mir-nix-dir-nix-Gefühl."

Diesen Rennmodus seinen Schützlingen schon für die ersten Schwünge einzuimpfen, bleibt ein bisher nicht erreichtes Ziel.

