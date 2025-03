Für Raphael Haaser war der Weg zum Weltcup-Finale nach Sun Valley ein beschwerlicher.

Nicht unbedingt aufgrund der langen Reise in die USA, sondern eher aufgrund seines körperlichen Zustands. Der Tiroler hatte sich bei seinem wilden Sturz im Riesentorlauf in Hafjell vor einer Woche mehrere Zähne abgebrochen. Das machte eine dreistündige Operation vonnöten.

Diese ist gut verlaufen, sodass Haaser in die USA reisen konnte. In Sun Valley will er den Super-G und Riesentorlauf in Angriff nehmen.

Freundin Dorigo: Geld für neue Zähne

Seine Freundin Fabiana Dorigo ist unterdessen im Europacup im Einsatz. Die 26-jährige Deutsche fährt am Samstag im norwegischen Oppdal im Riesentorlauf als Zweite aufs Podest.

"Ich versuche, das Geld für einen neuen Satz Zähne für @raphaelhaaser reinzubekommen", schreibt Dorigo nach dem Abschluss der Europacup-Saison mit einem Augenzwinkern auf Instagram zu einem Foto, das sie und Haaser nach dessen Crash mit ausgeschlagenen Zähnen zeigt.

Seit vier Jahren sind der Riesentorlauf-Weltmeister und die Allrounderin, die auch im Weltcup startet, ein Paar.