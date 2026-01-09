NEWS

Alles bereit: Hahnenkammrennen bestehen Schneekontrolle

Streif und Ganslern sind laut FIS-Renndirektor Trinkl "rennfertig".

Alles bereit: Hahnenkammrennen bestehen Schneekontrolle Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Den 86. Hahnenkammrennen steht aus derzeitiger Sicht nichts im Weg.

Wie der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS mitteilte, bestanden die Weltcup-Pisten in Kitzbühel die am Freitag durchgeführte Schneekontrolle. In der Gamsstadt finden von 23. bis 25. Jänner ein Super-G, eine Abfahrt und ein Slalom statt.

"Streif und Ganslern sind in einem rennfertigen Zustand und wir könnten jederzeit fahren", sagte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl.

20 Zenitmeter Neuschnee

Bei der Begutachtung gab es teilweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. "Der Neuschnee hilft uns bei den Sturzräumen und für die Optik", meinte Trinkl.

Auf Rekordkurs befindet sich laut den Organisatoren der Ticketverkauf. Der Samstag mit der traditionellen Abfahrt auf der Streif ist demnach fast ausverkauft. Für Freitag (Super-G) und Sonntag (Slalom) gebe es noch ausreichend Karten.

Die 10 Männer mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen

#10 - Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) - 12 Weltcupsiege
#10 - Didier Cuche (Schweiz) - 12 Weltcupsiege

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

Verkürzte Abfahrt in Zauchensse soll Heimspektakel werden

Verkürzte Abfahrt in Zauchensse soll Heimspektakel werden

Ski Alpin
Neue Pisten-Philosophie spaltet Schweizer Ski-Team

Neue Pisten-Philosophie spaltet Schweizer Ski-Team

Ski Alpin
Hirscher lässt gesamte Saison aus!

Hirscher lässt gesamte Saison aus!

Ski Alpin
30
Ski-Weltcup: Das Programm für Zauchensee und Adelboden

Ski-Weltcup: Das Programm für Zauchensee und Adelboden

Ski Alpin
Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee abgesagt

Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee abgesagt

Ski Alpin
ÖSV-Comeback in Zauchensee

ÖSV-Comeback in Zauchensee

Ski Alpin
ÖSV-Frauen mischen bei verkürztem Abfahrtstraining vorne mit

ÖSV-Frauen mischen bei verkürztem Abfahrtstraining vorne mit

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Hahnenkamm-Rennen Hahnenkamm-Abfahrt Streif Ganslern Alpiner Ski-Weltcup Abfahrts-Weltcup Herren-Abfahrt Wintersport Ski Alpin Snowboard Hannes Trinkl