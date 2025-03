Olympia 2026: Bob-Bahn in Cortina ist "bereit"

Ivo Ferriani, der Präsident des Bob-Weltverbandes IBSF, hat erklärt, dass der für die Olympischen Winterspiele 2026 in Cortina gebaute Eiskanal (das Foto zeigt ein Bild während der Bauarbeiten) "bereit ist". Aus Sicht des Verbandes sei es auch die letzte Bahn, die neu gebaut worden sei.

"Wir brauchen keine weiteren. Für uns ist Cortina aber etwas Positives. Wir werden im Umkreis von jeweils etwa zwei Stunden vier Bahnen haben. Das erlaubt uns, einen Kalender zu machen mit kürzeren Reisen und weniger Kosten", sagte Ferriani.

Er sprach damit die Bahnen in Cortina, St. Moritz, Innsbruck und Königssee an. Betreffend des neuen Prunkstücks soll in zwei Wochen die Homologierung stattfinden.

"Wir vom Verband sind regelmäßig vor Ort. Auch vor zehn Tagen waren wir wieder dort. Wir haben die Fortschritte gesehen. Die Qualität und der Arbeitsumfang sind exzellent. Und ich sage das nicht, weil ich Italiener bin." Diese Bahn sei eine Visitenkarte, sie müsse auch in der Zukunft bestehen.

Bei den Winterspielen werden im Sliding Center die Medaillenentscheidungen im Bob, Rodeln und Skeleton ausgetragen.