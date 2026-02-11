NEWS

Bitter! Hauser lässt Biathlon-Medaille im letzten Schießen liegen

Die Tirolerin liefert 15 fehlerfreie Schüsse und eine starke Laufleistung. Mit Edelmetall vor Augen versagen jedoch die Nerven.

Bitter! Hauser lässt Biathlon-Medaille im letzten Schießen liegen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beinahe hätte Lisa Hauser für die erste Olympia-Medaille Österreichs im Biathlon seit Dominik Landertinger 2018 gesorgt.

Die Tirolerin liegt im Einzel über 15 Kilometer bis zur letzten Schießeinlage auf Medaillenkurs, dann versagen ihr die Nerven. Die ehemalige Massenstart-Weltmeisterin leistet sich stehend drei Fehler, Edelmetall geht dadurch verloren.

Letztendlich schaut nur der 27. Rang heraus, ihr Rückstand auf die neue Olympia-Siegerin Julia Simon beträgt 3:22,1 Minuten. Bei 20 fehlerfreien Schüssen hätte Hauser über Silber jubeln dürfen.

Zum Medaillenspiegel >>>

Anna Gandler belegt den 32. Platz (2 Fehler/+3:34,5 Minuten). Tamara Steiner wird 44. (2/+4:45,5), Anna Andexer 62. (5/+6:01,1).

Zweites Gold für verurteilte Simon

Simon darf sich über ihr zweites Gold bei diesen Spielen nach der Mixed-Staffel freuen. Die Französin war erst vor wenigen Wochen wegen Kreditkartenbetrugs zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Alle Infos >>>

Die 29-Jährige gewinnt nach einem Schießfehler überlegen vor ihrer Landsfrau Lou Jeanmonnot (2/+53,1 Sekunden).

Bulgarische Sensation

Bronze geht sensationell an die fehlerfreie Bulgarin Lora Hristova (+1:04,5).

Die 22-Jährige holt für ihr Land die erst dritte Biathlon-Medaille nach Gold für Ekaterina Dafowska 1998 in Nagano und Irina Nikultschina 2002 in Salt Lake City.

So haben sich Österreichs Olympia-Helden einkleiden lassen

Slideshow starten

30 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Mittwoch 11.2.: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
"Ich war in meiner eigenen Welt" - Laegreid bereut Geständnis

"Ich war in meiner eigenen Welt" - Laegreid bereut Geständnis

Olympia
2
Tränen nach Olympia-Bronze: Biathlon-Star offenbart Seitensprung

Tränen nach Olympia-Bronze: Biathlon-Star offenbart Seitensprung

Olympia
16
Biathlon-Einzel: Medaille für Eder und Co. weit entfernt

Biathlon-Einzel: Medaille für Eder und Co. weit entfernt

Olympia
1
Kein Edelmetall für Carroll auf der Buckelpiste

Kein Edelmetall für Carroll auf der Buckelpiste

Olympia
Silber-Gewinner Lamparter: "Hab viele Sterndln gesehen"

Silber-Gewinner Lamparter: "Hab viele Sterndln gesehen"

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 31/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 31/116 Entscheidungen

Olympia
5

Kommentare

Wintersport Biathlon Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Anna Gandler Tamara Steiner Lisa Hauser Anna Andexer ÖSV-Biathlon-Team Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Antholz Biathlon - Olympia 2026