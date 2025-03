Der Mixed-Wettkampf eröffnet bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim am Mittwoch (ab 16:00 Uhr im Live-Ticker >>>) die Skisprungbewerbe von der Großschanze.

Für den ÖSV starten Jan Hörl, Stefan Kraft, Eva Pinkelnig und Jacqueline Seifriedsberger. Gesamtweltcup-Leader Daniel Tschofenig muss zuschauen.

In der aktuellen Weltcup-Saison konnte man in der Disziplin allerdings noch nicht überzeugen - in drei Versuchen schaffte es das ÖSV-Team nie auf das Podest.

Die Medaillen-Entscheidung im Live-Ticker:

Letzte WM in Norwegen: Als es für den ÖSV Gold regnete