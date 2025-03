Schlechte Nachrichten für Michael Hayböck.

Die Nordische Ski-WM in Trondheim ist die letzte Großveranstaltung, an welcher der Oberösterreicher, der am heutigen Mittwoch seinen 34. Geburtstag feiert, teilnimmt. Vor einigen Wochen verkündete der Oberösterreicher sein Karriereende nach Abschluss dieser Saison.

Für Hayböck kommt die WM allerdings zu einem vorzeitigen Ende. Wie die "Krone" berichtet, hat es der Silbermedaillen-Gewinner von Sotschi nicht in die Auswahl für die zwei kommenden Bewerbe geschafft. Dies bestätigt der ÖSV auf Anfrage von LAOLA1.

Letzte WM ohne Einsatz

Im Teambewerb hat Youngster Maximilian Ortner - neben ihm starten Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl - den Vorzug bekommen, selbiges gilt für den Bewerb auf der Großschanze am Samstag.

Da nur noch diese zwei Wettkämpfe für die Skispringer anstehen, wird Hayböck schon am Freitag seine Abreise antreten. Aus Sicherheitsgründen erfolgt der Heimflug zu Frau und Kind erst nach dem Teambewerb am Donnerstag.

Damit verlief Hayböcks letzte Nordische Ski-WM für ihn enttäuschend. Ohne Einsatz (auch auf der Normalschanze und beim Mixed-Bewerb war er nicht dabei) geht es aus Trondheim schon vor dem WM-Ende nach Hause.

