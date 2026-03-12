Deutscher Kombi-Olympiasieger beendet seine Karriere

Der Nordische Kombinierer Johannes Rydzek beendet seine Karriere. Das gibt der Deutsche am Donnerstag vor seinem letzten Auftritt in Oslo (Sonntag) bekannt.

"Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen! Es fühlt sich der Moment richtig an, ich bin voll mit mir im Reinen", sagt der 34-Jährige.

Rydzek ist einer der erfolgreichsten Wintersportler Deutschlands. Er nahm an fünf Olympischen Spielen teil und holte insgesamt vier Medaillen. Nach Bronze in Vancouver (2010) und Silber in Sotschi (2014) jubelte der Kombinierer 2018 in Pyeongchang über zwei Goldene (Einzel Großschanze und Team).

Ein Jahr zuvor (2017) brillierte Rydzek bei der Nordischen Ski-WM in Lahti, wo er alle vier möglichen Titel gewann. Damals wurde er zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt. Rydzek hat zudem 18 Weltcup-Einzelsiege in seiner Vita stehen.

Mit Wehmut nach Norwegen

"Es waren so viele schöne Momente, die ich in dieser Saison noch einmal erleben durfte – auch wenn Olympia nicht so verlaufen ist, wie man es sich vielleicht erträumt hatte", so der zweifache Olympiasieger. In Mailand/Cortina blieben die deutschen Kombinierer erstmals seit 28 Jahren ohne Medaille.

Beim Weltcup-Finale in Oslo wird Rydzek ein letztes Mal an den Start gehen. "Im Gepäck nach Norwegen sind ganz viele Emotionen, auch Wehmut ist mit dabei."

In Zukunft möchte der Deutsche der Kombination aber "in irgendeiner Form erhalten bleiben. Weil mir dieser Sport so viel gegeben hat, wird er auch immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen haben."