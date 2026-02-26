232 Meter! Lamparter überzeugt beim ersten Flug am Kulm

Die nordische Kombination feiert Weltcup-Premiere am Kulm. Erstmals starten die Kombinierer auf einer Skiflug-Schanze.

Schon im Training gibt es das erste Highlight. Johannes Lamparter landet bei seinem Jungfernflug bei 232 Metern, bei seinem zweiten Flug kommt er auf 227 Meter. Damit fehlen ihm nur acht Meter auf den inoffiziellen Weiten-Rekord der Kombinierer.

Auch die Provisional Round entschied der Gesamtweltcup-Führende mit 220 Metern vor Ilkka Herola und Thomas Rettenegger für sich.

„Es war unglaublich, Adrenalin pur! Respekt war da, Angst aber nicht. Grundsätzlich muss man ja das Gleiche machen wie beim Skispringen, man hat nur mehr Anlaufgeschwindigkeit und mehr Druck am Ski", sagt Lamparter nach dem Training.