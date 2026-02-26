NEWS

232 Meter! Lamparter überzeugt beim ersten Flug am Kulm

Der Gesamtweltcup-Führende der Kombinierer glänzt schon bei seinem ersten Versuch im Training.

232 Meter! Lamparter überzeugt beim ersten Flug am Kulm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die nordische Kombination feiert Weltcup-Premiere am Kulm. Erstmals starten die Kombinierer auf einer Skiflug-Schanze.

Kombinierer am Kulm? "Dann bin ich g'scheit angefressen" >>>

Schon im Training gibt es das erste Highlight. Johannes Lamparter landet bei seinem Jungfernflug bei 232 Metern, bei seinem zweiten Flug kommt er auf 227 Meter. Damit fehlen ihm nur acht Meter auf den inoffiziellen Weiten-Rekord der Kombinierer.

Auch die Provisional Round entschied der Gesamtweltcup-Führende mit 220 Metern vor Ilkka Herola und Thomas Rettenegger für sich.

„Es war unglaublich, Adrenalin pur! Respekt war da, Angst aber nicht. Grundsätzlich muss man ja das Gleiche machen wie beim Skispringen, man hat nur mehr Anlaufgeschwindigkeit und mehr Druck am Ski", sagt Lamparter nach dem Training.

Lamparters Flug auf 232 Meter im Video:

Die legendärsten Brüder der Wintersport-Geschichte

Johannes Thinges und Tarjei Boe
Martin und Simon Fourcade

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Kombinierer am Kulm? "Dann bin ich g'scheit angefressen"

Kombinierer am Kulm? "Dann bin ich g'scheit angefressen"

Nord. Kombi
7
Mehr Macht für den VAR? Das soll sich ändern

Mehr Macht für den VAR? Das soll sich ändern

Fußball
Österreichischer NFL-Export will zu Olympia

Österreichischer NFL-Export will zu Olympia

Football
3
ÖSV-Frauen mit Chancen? Jagd auf Abfahrtskugel neu eröffnet

ÖSV-Frauen mit Chancen? Jagd auf Abfahrtskugel neu eröffnet

Ski Alpin
Franzoni legt im Training vor: Kein ÖSV-Läufer in den Top-Ten

Franzoni legt im Training vor: Kein ÖSV-Läufer in den Top-Ten

Ski Alpin
Ortlieb-Bestzeit im Soldeu-Abschlusstraining

Ortlieb-Bestzeit im Soldeu-Abschlusstraining

Ski Alpin
Übernimmt Xavi einen WM-Teilnehmer?

Übernimmt Xavi einen WM-Teilnehmer?

FIFA WM
1

Kommentare

Nordische Kombination Kulm Johannes Lamparter Skifliegen