Tour de Ski: Österreicher verpassen Spitzenplätze

Langläufer Benjamin Moser hat zum Auftakt der Tour de Ski knapp das Semifinale des Skatingsprints in Toblach verpasst.

Der Tiroler landete in seinem Viertelfinale auf Platz drei und kam auf Endrang 13. Magdalena Scherz lief in ihrem dritten Weltcuprennen auf Rang 20.

Die Distanzspezialisten Teresa Stadlober und Mika Vermeulen verpassten den Einzug in die K.o.-Phase klar. Die Siege gingen an die Topfavoriten Jessie Diggins aus den USA und Johannes Hösflot Kläbo (NOR).

Kläbo feiert 88. Weltcupsieg

Der Norweger Kläbo feierte den 88. Weltcupsieg seiner Karriere. Vermeulen kam in der Qualifikation nicht über Platz 53 hinaus und verfehlte die Top 30 ebenso deutlich wie Stadlober auf Position 61.

Auch Katharina Brudermann (52.) und Lukas Mrkonjic (34.) blieben in der Quali hängen. Als einzige Österreicher schafften Moser bzw. Scherz den Sprung ins Viertelfinale. Am Sonntag geht es in Toblach mit den 15-km-Massenstartrennen im klassischen Stil weiter.