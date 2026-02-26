NEWS

Angeschlagene Stadlober lässt Falun-Weltcup aus

Auf dem Programm steht jeweils ein Skating-Bewerb und ein Skiathlon. Vier ÖSV-Langläufer sind in Falun am Start.

Die Olympiasechste Teresa Stadlober wird nur eine Woche nach dem fordernden 50-km-Rennen in Tesero den Langlauf-Weltcup in Falun auslassen.

Die 33-Jährige ist "ein wenig angeschlagen und noch nicht wieder bei 100 Prozent", teilt der ÖSV mit.

Magdalena Scherz sowie Benjamin Moser, Michael Föttinger und Mika Vermeulen traten die Reise nach Schweden an, auf dem Programm stehen jeweils ein Skating-Sprint und ein Skiathlon.

