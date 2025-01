ÖEHV-Legionär Raffl: "Nie mehr schmerzfrei"

Michael Raffl ist zurück auf dem Eis!

Nach einer erneut schweren Verletzung, inklusive Operation, fehlte Raffl dem HC Lausanne erneut monatelang, jetzt ist der ehemalige NHL-Profi wieder zurück und lieferte direkt ein starkes Comeback.

Bei seinem Comeback-Spiel in der Schweizer National League trug er sich beim 6:1-Sieg gegen Kloten direkt mit einem Assist in die Scorerliste ein.

In seiner eindrucksvollen Karriere kam der mittlerweile 36-Jährige zu 629 Einsätzen in der NHL (Philadelphia, Washington, Dallas), seit 2022 spielt er bei Lausanne. Immer wieder wurde er dabei von Verletzungen zurückgeworfen.

Körperliche Probleme - Lob für Rossi und Kasper

Im Interview mit der "Kleinen Zeitung" spricht Raffl dabei unter anderem über seine körperlichen Probleme.

"Ich werde nie wieder schmerzfrei spielen können. Es geht mir schon seit längerer Zeit besser, aber ich musste mich an den Gamespeed herantasten. Vom Knie kam keine Reaktion. Ich muss mittlerweile echt vorsichtig sein, dosiere die Belastung in den Trainings. Ich durfte eben nicht zu schnell wieder einsteigen – speziell mit Blick auf das Play-off", so Raffl.

Lob gab es auch für die aktuellen Österreicher in der NHL: "Marco Rossi spielt ein unglaubliches Hockey und scort laufend."

Auch für Marco Kasper hat er nur lobende Worte übrig: "Ein richtig geiler Typ. Im Stickhandling und eisläuferisch ist er top. Er spielt hart, fällt auf, wenn er das Eis betritt, kann eine "Kretzn" sein – er wäre ein guter Villacher", meint er schmunzelnd.

Eine Rückkehr ins Nationalteam ist für Raffl jedoch kein Thema mehr.

