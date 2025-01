KAC besiegt BWL im Finish - Pioneers überraschen in Bozen

In Runde 37 der win2day ICE Hockey League schlägt der KAC die Black Wings Linz zu Hause mit 3:1.

Die Gastgeber erwischen auch den besseren Start in die Partie. Die Rotjacken erarbeiten sich gleich im ersten Drittel ein Chancenplus von 15:7, können die Überlegenheit aber nicht sofort in Tore ummünzen.

Im Mitteldrittel beginnt der KAC wieder stark und geht durch Fraser in Führung (26.). Bis dahin dominieren die Rojacken, danach kommen die Black Wings besser in die Partie und zum Ausgleich. Knott taucht alleine vor KAC-Keeper Dahm auf und zum 1:1 ein (33.).

Das Schlussdrittel gestaltet sich lange ausgeglichen, beide Teams können auch das jeweils dritte Powerplay nicht nutzen. Entschieden wird das Spiel in den Schlussminuten: Erst bringt Maier die Rotjacken fünf Minuten vor Ende wieder in Führung, eine Minute vor Schluss macht Mursak per Empty-Netter den Sack zu.

Pioneers überraschen in Bozen

In Bozen sorgen die Pioneers für eine faustdicke Überraschung: Die Vorarlberger gewinnen beim Tabellenführer mit 3:1.

Die Foxes erspielen sich ein unglaubliches Chancenplus von 39:15 Schüssen aufs Tor, können die Überlegenheit allerdings nicht in Tore umsetzen.

Die Gäste gehen bereits nach rund zehn Minuten durch Gilmour in Führung. Lange können die Pioneers die Führung verteidigen, die Foxes können auch vier Powerplays nicht nutzen.

Erst im Schlussdrittel kommen die Südtiroler durch Luca Frigo zum Ausgleich. Wer gedacht hätte, dass das Spiel nun zu Gunsten der Foxes kippen würde, irrt: Erst bringt Lucas Sowder den Außenseiter wieder in Führung (56.), in den Schlusssekunden macht Oliver Cooper mit einem Empty-Net-Goal den Sack zu.

Starker Akeson sichert Pustertal den Sieg

In einem sehr körperbetonten Spiel zwischen HC Pustertal Wölfe und dem HC Innsbruck setzen sich die Hausherren aus dem Pustertal mit 2:1 durch.

Die Haie die sowohl mit der schwächsten Offensive als auch mit der schwächsten Defensive ins Pustertal gereist sind, gehen bereits früh durch Patrick Grasso (6.) in Führung. Die Haie nutzen die doppelte Überzahl eiskalt aus und verteidigen die Führung konsequent über das erste Drittel.

Erst im zweiten Drittel können die Wölfe etwas Zählbares herausholen. Brett Findlay tanzt die Haie Abwehr nach Akeson-Assist aus und gleicht aus.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Remis gerechtfertigt, doch im letzten Drittel spielen die Wölfe groß auf. Frycklund, Petan und Akeson sichern den Hausherren den 4:1-Sieg.

