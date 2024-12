presented by

In der 29. Runde der win2day ICE Hockey League verlieren die Vienna Capitals mit 1:4 gegen Tabellenführer Fehervar.

Die Partie beginnt hitzig, schon nach gut sechs Minuten muss das erste Paar Streithähne für übertriebene Härte in die Kühlbox.

Trotz hohem Tempo und starker Athletik beider Seiten bleibt das erste Drittel torlos, es fehlt einfach an Präzision im Angriffsdrittel.

Umso schneller geht es nach der ersten Pause: Raskobs Schuss wird noch von Horvath pariert, Gregoire stochert allerdings erfolgreich nach und stellt auf 1:0 für die Capitals (21.,PP).

Wraneschitz mit starker Leistung

Dank einer starken Leistung von Torhüter Sebastian Wraneschitz können die Wiener den knappen Vorsprung lange halten und auch über zahlreiche Zeitstrafen retten.

Erst in den letzten zehn Minuten entgleitet den Capitals der Heimsieg: Campbell gleicht mit einem Schuss von der blauen Linie aus (52.) und bringt die Ungarn wenig später auf die selbe Weise in Führung (54.). Hari erhöht weitere zwei Minuten später auf 3:1 (56.), Magosi macht mit dem Treffer ins leere Tor endgültig alles klar (58.).

Fehervar hat mit 59 Zählern drei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten HC Bozen, die Südtiroler haben aber ein Spiel weniger absolviert. Die Capitals bleiben nach der neuerlichen Heimniederlage mit 32 Punkten auf Rang neun kleben.

Salzburger Generalprobe für das CHL-Viertelfinale geht in die Hose

Zeitgleich gewinnen die Black Wings ihr Nachtragspiel aus der sechsten Runde mit 3:2 gegen Red Bull Salzburg.

Im Nachbarschaftsduell an der West(auto)bahn gelingt den Black Wings nach knapp fünf Minuten die Führung. Würschls Zuspiel erreicht Knott im tiefen Slot, der Mittelstürmer der Linzer schiebt zum 1:0 ein. Auch beim zweiten Treffer der Linzer liefert Würschl den ersten Assist, Collins verwertet im Powerplay aus kürzester Distanz (9.). Nach der ersten Drittelpause erhöht Knott mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 für die Black Wings (22.), erst in Überzahl können auch die Mozartstädter in Person von Nienhuis anschreiben (35.). Im ruppig geführten Schlussdrittel bringt Mario Huber die Salzburger eine halbe Minute vor Spielende noch auf 3:2 heran, der Ausgleich ist den Eisbullen aber nicht mehr vergönnt.

Die Black Wings bleiben mit nunmehr 55 Punkten als Dritte dem Spitzenduo auf den Fersen, Salzburg hat auf Rang vier 47 Zähler auf dem Konto.

