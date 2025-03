In der win2day ICE Hockey League erringt der VSV in Viertelfinal-Spiel 4 gegen den HC Bozen einen 5:3-Heimsieg. In der best-of-seven-Serie steht es nach jeweils zwei Heimsiegen 2:2.

Das schwungvolle erste Drittel bleibt dank zweier starker Schlussmänner ohne Treffer, erst im zweiten Durchgang fallen die Tore im Minutentakt. Backup-Goalie Swette fasst für eine Unsportlichkeit auf dem Weg in die Kabine eine Strafe aus, das darauf folgende Powerplay nutzen die Südtiroler in Person von Hults zur Führung (22./PP).

Nur wenig später hat Scherbak im Duell mit HCB-Goalie Harvey die besseren Nerven und gleicht für den VSV wieder aus (24.). Knapp eine Minute später wird Helewka von Gazley freigespielt und bringt die Südtiroler mit 2:1 in Führung (25.), Salinitri erhöht nach einem Sololauf auf 3:1 (26.).

Mit Kampfgeist zum Heimsieg

Das war es aber noch lange nicht mit diesem wilden Mitteldrittel: Van Nes fälscht einen Katic-Schuss von der Blauen Linie mit dem Schlittschuh ins Tor ab (29.), VSV-Kapitän Rauchenwald gleicht nach einem gewaltigen Antritt aus – 3:3 nach 32 Minuten.

Erstmals in Führung gehen die Adler erst im Schlussdrittel: Maxa findet die Lücke im Verkehr und stellt auf 4:3 (43.). Bis zum Ende können sich die Villacher die Offensive der Südtiroler vom Leib halten, Van Nes fixiert mit dem Treffer ins leere Tor wenige Sekunden vor Schluss endgültig den Sieg der Adler (60./EN).

Spiel 5 findet am Dienstagabend (19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Bozen statt.

ICE: Das Power Ranking vor den Playoffs