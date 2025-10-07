Suche
    news

    VIP-Erlebnis beim Ski-Weltcup am Chuenisbärgli in Adelboden

    Ersteigere ein VIP-Erlebnis beim Slalom in Adelboden 2026 inkl. Torflagge. Jetzt bei United Charity mitbieten und Gutes tun!

    VIP-Erlebnis beim Ski-Weltcup am Chuenisbärgli in Adelboden Foto: © Österreichische Sporthilfe
    Textquelle: © Österreichische Sporthilfe

    Dank der großzügigen Unterstützung des Ski Weltcups Adelboden hast du die einmalige Gelegenheit, ein exklusives VIP-Erlebnis beim legendären Slalom in Adelboden am 11. Jänner 2026 zu ersteigern.

    Das Chuenisbärgli zählt zu den absoluten Höhepunkten des alpinen Ski-Weltcups und begeistert jedes Jahr rund 45.000 Skifans mit seiner einzigartigen Atmosphäre. Als VIP-Gast bist du hautnah dabei und erleben einen unvergesslichen Sonntag inmitten der Ski-Weltelite.

    Ein besonderes Extra erwartet dich außerdem: Du erhältst eine originale Torflagge „Adelboden“ direkt vom Ski Weltcup.

    Mit deinem Gebot unterstützt du nicht nur dieses außergewöhnliche Sporterlebnis, sondern auch den heimischen Nachwuchs- und Behindertensport – denn der gesamte Erlös kommt ohne Abzüge der Österreichischen Sporthilfe zugute.

    Foto: © Österreichische Sporthilfe

    Du bietest auf ein exklusives VIP-Erlebnis beim Slalom in Adelboden 2026:

    • Zwei Tickets für die VIP-Lounge für Sonntag, 11. Jänner 2026
    • Zugang zur exklusiven Chuenis-Lounge mit bester Sicht und Verpflegung
    • On-top: 1x Torflagge ADELBODEN

    Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

    Mehr zum Thema

    Friend of Red Bull Tickets inkl. Courtside Seats

    Friend of Red Bull Tickets inkl. Courtside Seats

    Österreichische Sporthilfe
    Einzigartiges Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian

    Einzigartiges Jochen Rindt Kunstwerk von Peter Florian

    Österreichische Sporthilfe
    1
    Exklusives VIP-Ski-Erlebnis beim Slalom in Kitzbühel

    Exklusives VIP-Ski-Erlebnis beim Slalom in Kitzbühel

    Österreichische Sporthilfe
    VIP-Tickets + signiertes Trikot deines Lieblings-Teams!

    VIP-Tickets + signiertes Trikot deines Lieblings-Teams!

    Österreichische Sporthilfe
    Match-worn & signiert: FCA-Heimtrikot von Jakic ersteigern

    Match-worn & signiert: FCA-Heimtrikot von Jakic ersteigern

    Österreichische Sporthilfe
    2
    VIP-Wochenende zu den Hahnenkamm-Rennen ersteigern

    VIP-Wochenende zu den Hahnenkamm-Rennen ersteigern

    Österreichische Sporthilfe
    Naturel Dorf SCHÖNLEITN – Euer Traumurlaub wartet!

    Naturel Dorf SCHÖNLEITN – Euer Traumurlaub wartet!

    Österreichische Sporthilfe
    Gewinne mit interwetten NHL-Fanreise in den Big Apple

    Gewinne mit interwetten NHL-Fanreise in den Big Apple

    Eishockey - Sonstiges
    2

    Kommentare