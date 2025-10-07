VIP-Erlebnis beim Ski-Weltcup am Chuenisbärgli in Adelboden

Dank der großzügigen Unterstützung des Ski Weltcups Adelboden hast du die einmalige Gelegenheit, ein exklusives VIP-Erlebnis beim legendären Slalom in Adelboden am 11. Jänner 2026 zu ersteigern.

Das Chuenisbärgli zählt zu den absoluten Höhepunkten des alpinen Ski-Weltcups und begeistert jedes Jahr rund 45.000 Skifans mit seiner einzigartigen Atmosphäre. Als VIP-Gast bist du hautnah dabei und erleben einen unvergesslichen Sonntag inmitten der Ski-Weltelite.

Ein besonderes Extra erwartet dich außerdem: Du erhältst eine originale Torflagge „Adelboden“ direkt vom Ski Weltcup.

Mit deinem Gebot unterstützt du nicht nur dieses außergewöhnliche Sporterlebnis, sondern auch den heimischen Nachwuchs- und Behindertensport – denn der gesamte Erlös kommt ohne Abzüge der Österreichischen Sporthilfe zugute.

Du bietest auf ein exklusives VIP-Erlebnis beim Slalom in Adelboden 2026:

Zwei Tickets für die VIP-Lounge für Sonntag, 11. Jänner 2026

Zugang zur exklusiven Chuenis-Lounge mit bester Sicht und Verpflegung

On-top: 1x Torflagge ADELBODEN

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!