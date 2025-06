Beim 5. Wettkampf des Tschechischen Nachwuchspokals im Modernen Fünfkampf, gleichzeitig Tschechische Meisterschaft U15, bewiesen drei junge Talente des HSV Wr. Neustadt eindrucksvoll ihre Klasse. In einem Starterfeld mit über 100 Nachwuchsathlet:innen aus Tschechien, Deutschland und Österreich zeigten sie bei hochsommerlichen Bedingungen große Einsatzbereitschaft und sportliche Qualität.

Der traditionsreiche Bewerb fand im renommierten Sportareal Juliska in Prag statt. Auf dem Programm standen drei Disziplinen: OCR (Obstacle Course Racing), Schwimmen und der abschließende Laser-Run. Der Parcours im OCR war mit Hindernissen wie Wheels, Monkey Bars, Giant Steps und Rings gespickt – technisch fordernd und physisch extrem herausfordernd, besonders bei Temperaturen jenseits der 30 Grad.

Moritz Altmann (U15): Österreichs starker Laser-Runner

Besonders hervor stach Moritz Altmann, der in der U15 den besten österreichischen Platz belegte. Bereits bei der Europameisterschaft Laser Run in Funchal hatte er in der Staffel gemeinsam mit Marcel Lang Silber gewonnen – in Prag zeigte er erneut, warum er zur nationalen Spitze gehört. Nach durchwachsenem Beginn im OCR (0:52,44 min) und im 100 m-Schwimmen (1:15,33 min) drehte Moritz im Laser-Run über 3×600 m richtig auf: Mit 7:20,93 min gelang ihm eine der schnellsten Kombinationen im Mittelfeld, was ihn auf den 15. Gesamtrang katapultierte.

Alexander Teufel (U15): Kämpferische Aufholjagd

Alexander Teufel, ebenfalls U15, hatte im OCR mit 1:05,61 min einen schwierigen Start. Doch der 13-Jährige gab nicht auf: In der Kombi-Disziplin zeigte er Mut und Ausdauer und arbeitete sich mit 7:44,92 min im Laser-Run wieder nach vorne. Er belegte Rang 27 – ein solides Resultat in einem stark besetzten Bewerb.

Finn Flechl (U11): Talent mit Technik

Der Jüngste im Team, Finn Flechl, startete in der Altersklasse U11. Trotz großer Hitze zeigte der 10-Jährige eine beeindruckend stabile Leistung über alle Disziplinen hinweg. Im OCR überzeugte er mit sauberer Technik, im Schwimmen (50 m) und dem abschließenden 600 m-Lauf blieb er konstant im Mittelfeld. Mit Platz 16 bewies Finn, dass mit ihm in den kommenden Jahren zu rechnen ist.

Internationale Härte als Lernfeld

Der Wettkampf in Prag gilt als Standortbestimmung für Mitteleuropa: Athleten aus Tschechien, Deutschland und Österreich begegneten sich auf höchstem Nachwuchsniveau. Für das Trio des HSV Wr. Neustadt war die „Malá cena Dukly“ nicht nur ein intensives Sportereignis, sondern ein wertvoller Lerneinsatz unter Wettkampfbedingungen. "Gerade das internationale Flair und die anspruchsvollen Bedingungen machen diesen Bewerb so wichtig für die Entwicklung", betont das Trainerteam.

Die Richtung stimmt: Der HSV Wr. Neustadt formt hier ein Trio, das den Modernen Fünfkampf in Österreich in den kommenden Jahren mitprägen könnte.