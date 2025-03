Grabher gewinnt Auftaktspiel beim WTA-1000er in Miami

Julia Grabher darf sich am Mittwoch beim WTA-1000-Turnier von Miami über einen Auftaktsieg freuen.

Die 28-jährige Vorarlbergerin gewinnt in der ersten Runde gegen die auf Weltranglistenplatz 419 liegende 17-jährige US-Amerikanerin Tyra Caterina Grant 6:4, 6:4, womit sie ihren ersten Erfolg in diesem Kalenderjahr feiert. Der Erstrunden-Sieg zum Jahresauftakt in Auckland war Grabher noch vor dem Jahreswechsel gelungen.

In Runde zwei trifft sie nun auf die als Nummer 20 gesetzte Dänin Clara Tauson.

Wichtiger Erfolg für Grabher

Für Grabher ist dieser Erfolg Gold wert. Sie bestreitet in Miami ihr letztes Turnier, in dem sie auf ihr Protected Ranking zurückgreifen kann. Von September 2023 bis März 2024 musste sie nach einer Operation am Handgelenk verletzt aussetzen.

Die ehemalige Weltranglisten-54. ist aktuell deshalb nur die Nummer 373 der Welt. Durch den Sieg in Miami rückt sie etwa 40 Positionen nach vorne.