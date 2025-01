Nach Lukas Neumayer steht auch Sinja Kraus in der zweiten Qualifikationsrunde für die Australian Open in Melbourne.

Die 22-jährige Wienerin liefert zum Auftakt eine starke Performance ab und schlägt die vier Jahre ältere Slowakin Viktoria Hruncakova klar in zwei Sätzen mit 6:1, 6:2.

Kraus dominiert von Beginn weg die Partie und kommt nur im zweiten Satz beim Stand von 5:1 etwas ins Wanken, als sie nach einem vergebenen Matchball ihr Aufschlagspiel abgeben muss. Danach macht Kraus gegen ihre routinierte Gegnerin sicher den Sack zu.

Kraus nun gegen Kroatin Jana Fett

Hruncakova ist zwar aktuell nur die Nummer 265 der Welt, stand in den vergangenen Jahren aber meistens im Hauptbewerb der Grand-Slam-Turniere und bei den French Open 2019 sogar einmal in Runde drei. Kraus peilt den erstmaligen Einzug in ein Major-Hauptfeld an.

In der zweiten Qualifikationsrunde bekommt es Kraus nun mit der an 27 gereihten Kroatin Jana Fett zu tun, die sich gegen Alexandra Eala von den Philippinen mit 7:5, 6:2 durchsetzt. Fett ist im WTA-Ranking auf Position 134 zu finden, stand allerdings auch schon in den Top 100.