Neues Jahr, neuer Rekord von Novak Djokovic.

Der 37-jährige Tennis-Star hat sich in Miami einmal mehr in die Geschichtsbücher eingetragen: Das 6:1 und 7:6 (5) des Serben über Camilo Ugo Carabelli in der dritten Runde des Turniers in Miami ist sein sage und schreibe 411. Sieg auf der ATP-Masters-1000-Ebene.

Damit hat die momentane Nummer fünf der Welt Rafael Nadal abgelöst.

Old but Gold: Monfils begeistert weiter

Der nächste große Rekord für Djokovic. Die ehemalige Nummer eins der APT-Rangliste hält unter anderem mit 24 Titeln die Bestmarke in Sachen Grand Slams. Im Achtelfinale trifft der sechsfache Miami-Sieger nun auf den Italiener Lorenzo Musetti.

Ebenfalls weiter ist Gael Monfils: Der Tennis-Methusalem begeistert gegen Jaume Munar mit für ihn typischen Showeinlagen und genialen Ballwechseln. Nach zwei Stunden und 37 Minuten gewinnt der Franzose mit 7:5, 5:7 und 7:6 (1) gegen seinen spanischen Kontrahenten.

Im Januar hat sich Monfils mit dem Sieg in Auckland zum ältesten Turniersieger der Tour-Geschichte gemacht.