Der vierfache Grand-Slam-Turniersieger Carlos Alcaraz hat sich ablehnend zu den Klagen der Tennis-Spielergewerkschaft (PTPA) um Mitgründer Novak Djokovic geäußert.

"Es gibt einige Dinge, denen ich zustimme. Und es gibt andere Dinge, denen ich nicht zustimme", sagte der Spanier am Rande des Masters-Turniers in Miami. "Aber entscheidend ist, dass ich das nicht unterstütze."

Die Gewerkschaft wirft den Profi-Organisationen ATP und WTA sowie dem Weltverband (ITF) vor, ein "Kartell" sowie ein "korruptes, illegales und missbräuchliches System" zu bilden.

Deshalb seien mit mehr als einem Dutzend Tennisprofis in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union Klagen eingereicht worden. Im Zentrum der Beschwerden stehen etwa hohe Belastungen für Profis, eine zu lange Saison, Absprachen zur Verhinderung von Wettbewerben zwischen den Turnieren. Zudem könnten Spieler durch ein restriktives Ranglistensystem kaum an alternativen Veranstaltungen teilnehmen.

Alcaraz zeigt sich von Vorgängen "überrascht"

Djokovic wird namentlich nicht in der PTPA-Mitteilung zu den Klagen genannt. Der Grand-Slam-Rekordsieger sitzt aber im Exekutivkomitee der Gewerkschaft und unterstützt die Sache nach Angaben eines PTPA-Sprechers.

Alcaraz erklärte, er sei von den Vorgängen "überrascht" gewesen, niemand habe ihm davon erzählt. "Ich habe es nur in den sozialen Medien gesehen", erklärte der 21-Jährige. In dem mehr als 150 Seiten umfassenden Dossier wurde auch Alcaraz selbst zitiert, dabei bezogen sich die Verfasser auf eine Aussage des Spaniers im Rahmen des Laver Cups im vergangenen September.

Damals sagte er mit Blick auf den immer engeren Terminkalender: "Ich gehöre zu den Spielern, die überzeugt sind, dass es viele Turniere während des Jahres gibt, Pflichtturniere, und wahrscheinlich werden es in den nächsten Jahren noch mehr Turniere sein, mehr Pflichtturniere. Ich meine, wahrscheinlich werden sie uns auf irgendeine Weise umbringen." Allerdings deutet das Transkript der damaligen Pressekonferenz darauf hin, dass Alcaraz diese Aussage eher als Spaß gemeint hatte.

