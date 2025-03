Shooting-Star Fonseca in Miami auf den Spuren von Alcaraz

Jungstar Joao Fonseca steht beim ATP-1000-Turnier in Miami in der dritten Runde.

Der erst 18-jährige Brasilianer schlägt in der Nacht auf Sonntag den an 19 gesetzten Franzosen Ugo Humbert sicher in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3.

Angefeuert wird der Youngster dabei von einer großen Gruppe an brasilianischen Fans, die für eine besondere Atmosphäre sorgten.

In den Spuren von Alcaraz

"Wenn die Zuschauer hinter einem Spieler stehen, sorgt das immer für einen Hype", lächelt Fonseca über die Unterstützung von den Rängen. "Ich bin sehr entspannt in die Partie gestartet und habe gut serviert. Ich habe ihm nicht viele Möglichkeiten gelassen."

Fonseca steht erstmals in seiner Karriere in der dritten Runde eines 1000er-Turniers, und er ist damit der jüngste Spieler seit Carlos Alcaraz in Paris 2021.

Der Südamerikaner bekommt es nun mit dem an zehn gereihten Australier Alex de Minaur zu tun.

Zverev absolviert Auftakt souverän

Ebenso ohne Satzverlust absolviert der topgesetzte Alexander Zverev sein Auftaktspiel in Florida: Der Deutsche, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, besiegt den britischen Qualifikanten Jacob Fearnley klar mit 6:2, 6:4.

Zverev trifft mit Jordan Thompson nun ebenfalls auf einen Australier.

Der an drei gesetzte US-Amerikaner Taylor Fritz setzt sich gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 7:6 (2), 6:3 durch.