In Frankreich läuft's für Jurij Rodionov (ATP 209)!

Nachdem der 25-jährige Niederösterreicher in der Vorwoche schon beim Challenger-Turnier in Thionville das Halbfinale erreichte, steht er nun auch in Cherbourg unter den letzten vier Spielern.

Am späten Freitagabend schlägt der an sechs gesetzte Rodionov den Franzosen Matteo Martineau (ATP 263) mit 6:3, 6:3. Im Head-to-Head erhöht der ÖTV-Daviscupper damit auf 2:0.

Nun wartet allerdings ein ordentlicher Brocken auf Rodionov: Er trifft nun auf den topgesetzten Pierre-Hugues Herbert. Der 33-jährige Franzose ist aktuell zwar nur die Nummer 180 im ATP-Ranking, stand jedoch noch vor wenigen Jahren unter den Top 40.

Novak auf Kreta ausgeschieden

Weniger gut läuft es für Dennis Novak beim Challenger in Hersonissos auf Kreta.

Der Niederösterreicher unterliegt dem Deutschen Christop Negritu (ATP 320) im Viertelfinale hauchdünn in drei Sätzen 3:6, 7:6 (3), 5:7.