Die Tour de France 2027 wird in Edinburgh in Schottland beginnen, wie am Mittwoch verlautbart wurde.

Nach London 2007 und Leeds 2014 ist es der gesamt dritte "Grand Départ" in Großbritannien. Auch die Tour de France der Frauen wird in zwei Jahren in England Station machen.

Die ersten drei Etappen der gut dreiwöchigen Männer-Konkurrenz werden in Schottland, England und Wales gefahren werden.

Weitere Informationen über die Tour 2027 sollen heuer im Herbst bekanntgegeben werden.