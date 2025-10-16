Tim Wafler verwandelt HORNBACH Eisenstadt in Teststrecke

Kurvenreiche Strecke durch den Projektbaumarkt
Die Route war alles andere als einfach: Nach dem Drive-In erwarteten Wafler scharfe Kurven am „Profi-Corner“, enge Passagen beim „Zuschnitts-S“ und ein Slalom durch die „Baustoff-Schikane“. Vorbei an den Aquarien, die für einen kurzen Zwischenstopp sorgten, ging es nach dem „Garten-Turn“ durch die „Farben-Ausfahrt“ wieder raus auf die Start-Ziel-Gerade.
Ob Tim Wafler die 90-Sekunden-Marke knacken konnte? Das erfährt ihr im Video!
Der erste HORNBACH im Burgenland
Mit Eisenstadt eröffnete HORNBACH seinen allerersten Markt im Burgenland. Auf über 16.000 Quadratmetern Dauertiefpreisgebiet gibt’s hier alles für Heimwerker und Profi-Handwerker – inklusive Baustoff Drive-in, Holzzuschnitt, Farbmischservice und Lieferung ans Auto.