Tim Wafler verwandelt HORNBACH Eisenstadt in Teststrecke

Rennrad-Profi Tim Wafler stellt sich der wohl ungewöhnlichsten Strecke: in 90 Sekunden quer durch den neuen HORNBACH Eisenstadt – ob er das Limit knackt?

Rennrad-Profi Tim Wafler hat sich einer außergewöhnlichen Challenge gestellt: 16.000 Quadratmeter im brandneuen HORNBACH Eisenstadt bewältigen – und das in unter 90 Sekunden! Keine klassische Rennbahn, sondern Regale, Gänge und jede Menge unterschiedliche Bereiche warteten auf den Straßenstaatsmeister und Weltranglisten-führenden Bahnradfahrer.

Kurvenreiche Strecke durch den Projektbaumarkt

Die Route war alles andere als einfach: Nach dem Drive-In erwarteten Wafler scharfe Kurven am „Profi-Corner“, enge Passagen beim „Zuschnitts-S“ und ein Slalom durch die „Baustoff-Schikane“. Vorbei an den Aquarien, die für einen kurzen Zwischenstopp sorgten, ging es nach dem „Garten-Turn“ durch die „Farben-Ausfahrt“ wieder raus auf die Start-Ziel-Gerade.

Ob Tim Wafler die 90-Sekunden-Marke knacken konnte? Das erfährt ihr im Video!

Der erste HORNBACH im Burgenland

Mit Eisenstadt eröffnete HORNBACH seinen allerersten Markt im Burgenland. Auf über 16.000 Quadratmetern Dauertiefpreisgebiet gibt’s hier alles für Heimwerker und Profi-Handwerker – inklusive Baustoff Drive-in, Holzzuschnitt, Farbmischservice und Lieferung ans Auto.

