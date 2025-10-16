Tim Wafler verwandelt HORNBACH Eisenstadt in Teststrecke

Kurvenreiche Strecke durch den Projektbaumarkt

Die Route war alles andere als einfach: Nach dem Drive-In erwarteten Wafler scharfe Kurven am „Profi-Corner“, enge Passagen beim „Zuschnitts-S“ und ein Slalom durch die „Baustoff-Schikane“. Vorbei an den Aquarien, die für einen kurzen Zwischenstopp sorgten, ging es nach dem „Garten-Turn“ durch die „Farben-Ausfahrt“ wieder raus auf die Start-Ziel-Gerade.

Ob Tim Wafler die 90-Sekunden-Marke knacken konnte? Das erfährt ihr im Video!