Känguru-Kollision bei Tour Down Under: Beide Fahrer mit Brüchen

Was klingt wie ein abgedroschener Witz, ist am vergangenen Wochenende tatsächlich so passiert.

Am Sonntag kam es bei der Tour Down Under im Bundesstaat South Australia zu einer besonderen Kollision. Zwei Kängurus liefen während des Etappenrennens einfach über die Strecke – und brachten damit mehrere Radprofis zu Fall.

Dadurch stürzten Jay Vine, sein Teamkollege Mikkel Bjerg und einige andere Athleten. Vine zog sich eine Fraktur im Handgelenk zu, sein Teamkollege brach sich das Schultergelenk.

Ein Känguru blieb verschont

Wie "ESPN" berichtet, verletzte sich auch eines der beiden Kängurus.

Vine gewann die Tour Down Under übrigens trotzdem. Im Sieger-Interview war die Känguru-Kollision natürlich ein großes Thema: "Alle fragen mich, was das Gefährlichste in Australien ist, und ich sage immer: Känguru."

Der Australier beschrieb den Unfall genau: "Zwei von ihnen stürmten durchs Peloton, als wir wahrscheinlich 50 km/h fuhren, und eines blieb stehen und rannte abwechselnd links und rechts, bis ich ihm schließlich in den Hintern krachte."