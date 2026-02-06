NEWS

Crash und Krankheit: Vingegaard muss Saisonstart verschieben

Der Rad-Superstar wird beim Einstieg in die neue Saison gebremst.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat seinen bei der UAE-Radtour geplanten Saisoneinstieg absagen müssen.

Der Däne war in der Vorwoche beim Training in Spanien in einer Abfahrt zu Sturz gekommen, eine nachher hinzugekommene Erkrankung sorge nun für die Verschiebung des ersten Renneinsatzes, wie das Visma-Team des 29-Jährigen angab.

In den Emiraten werden ab 16. Februar unter anderem Remco Evenepoel, Isaac del Toro und Felix Gall antreten.

