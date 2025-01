Diese Top-Trends prägen das Sport-Sponsoring

Die Sponsoring-Landschaft befindet sich bereits seit einigen Jahren im Wandel. Der technologische Fortschritt, neue Kommunikationswege und im Trend liegende, aufstrebende Sportarten beeinflussen die Branche und prägen ihre Zukunft. Sponsoring geht inzwischen weit über die Logo-Platzierung hinaus und bewegt sich auf ein von Daten gesteuertes und Technologien getriebenes Ökosystem zu. Diese Trends transformieren die Sponsoring-Partnerschaften im Sport.

Moderne Spieler im Sponsoring

Sponsoring im Sport bietet Marken aus sämtlichen Branchen eine Reihe an Vorteilen. Eine Aufbesserung des Markenimages, das Erreichen neuer Zielgruppen und die Erhöhung der Markenbekanntheit gehören zu den Top-Zielen im Sponsoring. Dies nutzen inzwischen immer mehr Marken unterschiedlicher Branchen. Zu den neuen Spielern, die im Sponsoring immer mehr vertreten sind, sind Anbieter von Casino-Spielen. Der Spielhersteller pragmatic play, der in erster Linie für seine modernen Spielautomaten bekannt ist, die im Online-Casino gespielt werden können, hat ein umfangreiches Sponsoring-Programm. Unter anderem sponsert der Anbieter die Gibraltar Hockey Association und unterstützt das Nationalteam der Männer und Frauen.

Zahlreiche Gaming- und Technologieunternehmen aller Art sind inzwischen ins Sponsoring eingestiegen. So etwa auch EA Sports, der Spielentwickler hinter der Fußballsimulation EA Sports FC (ehemals FIFA). Nach jahrelanger Partnerschaft mit der englischen Premier League und der spanischen LaLiga hat er seine Sponsoring-Aktivitäten ausgebaut. Trotz des Endes der Zusammenarbeit mit dem Fußballverband FIFA konnte die Marke dennoch Wachstum verzeichnen. Der Videokonferenz-Anbieter Zoom hat zudem in den letzten Jahren seine Partnerschaft mit dem Formel-1-Rennstall Red Bull Racing ausgebaut. Nicht nur die Platzierung des Logos auf den Rennanzügen und Rennwagen ist Teil des Sponsorings, Zoom ist nun auch die Kommunikationsplattform für das Team. Auch Fan-Events sind Teil der Partnerschaft. Laut einer Studie von Kore ist die Anzahl von Sponsoring-Deals zwischen Technologieunternehmen und amerikanischen Sport-Ligen im letzten Jahr um 10 Prozent angestiegen.

Digitale Kampagnen als Must-have

Nicht nur steigen die Sponsoring-Deals mit Technologieunternehmen, auch der Einsatz von Technologien im Sport-Sponsoring steigt. Die Sponsoring-Aktivitäten steigen heutzutage weit über die Platzierung von Logos auf Trikots und in Stadien hinaus. So gehört etwa die Vermarktung der Marke auf den sozialen Medien inzwischen zum Standardprogramm von Sponsoring-Deals. Digitale Kampagnen mit Posts auf Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok sollen die Markenbekanntheit der Sponsoring-Partner weiter vorantreiben. Neben der Logo-Platzierung gehören die digitalen Kampagnen inzwischen zu den am meisten verbreiteten Bestandteilen der Sponsoring-Verträge.

Datenverarbeitung und maschinelles Lernen

Dieser Trend hilft Marken und Sportorganisationen zudem, bessere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und Sponsoring-Strategien auszuklügeln. Die Verwendung von Daten und Analysen gehört zu den größten Trends, die die Zukunft der Branche maßgeblich prägen. Durch moderne Technologien und künstliche Intelligenz ist es heute möglich, auf einen riesigen Pool an Daten in Echtzeit zuzugreifen. Marken können heute Tausende von Datenpunkten in verschiedenen Märkten und Branchen analysieren und das Kundenverhalten erfassen. Dies ermöglicht es Marken, Sponsoring-Aktivitäten besser zu überwachen und Strategien anzupassen, um noch stärkere Sponsoring-Partnerschaften aufzubauen. Die KI hilft unterdessen, bessere Prognosen zu treffen, Prozesse zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern, um Ziele zu erreichen. Dies wird sich in Zukunft mit dem Fortschritt im maschinellen Lernen und der Verarbeitung von Daten noch ausweiten, während Marken die Technologien zur Optimierung ihrer Sponsoring-Aktivitäten verwenden.

Aufstrebende Sportarten

Auch die Sportarten, Meisterschaften und Ligen, in denen Marken verstärkt ins Sponsoring investieren, verändern sich. Dies zeigt zum Beispiel der E-Sport, der immer mehr Aufsehen der Marken verschiedener Branchen erregt. Technologieunternehmen wie Samsung und Intel gehören zu den größten Sponsoren, aber auch andere Marken, darunter Adidas, Red Bull, Honda und Mercedes, investieren in den aufstrebenden Sport, um neue Zielgruppen zu erreichen. Auch der Frauensport gewinnt im Sponsoring an Bedeutung. Google Pixel ist zum Beispiel seit 2023 Namenspartner der Frauen-Bundesliga, was einen großen Meilenstein im Frauenfußball darstellt. Auch mit einigen Nationalmannschaften der 2023 FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ging Google Partnerschaften ein. Der Frauensport erhält im Zuge dessen stetig mehr Aufmerksamkeit.

Sponsoring befindet sich stetig im Wandel und nutzt neue Technologien, um den Finger am Puls der Zeit zu halten und neue Zielgruppen zu erreichen. Moderne Unternehmen aus verschiedenen Branchen verstärken ihre Sponsoring-Bemühungen, während die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und aufstrebende Sportarten die Zukunft der Branche prägen.