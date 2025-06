Die Sparkasse Schülerliga ist weit mehr als ein Schulturnier – sie ist eine Institution des österreichischen Schul- und Jugendsports. Seit der Gründung im Jahr 1977 bietet sie Schüler:innen aus ganz Österreich die Chance, Teamgeist, Fairness und sportlichen Ehrgeiz auf dem Sportplatz zu erleben und zu zeigen. Auch viele Profi-Sportler:innen wie beispielsweise Manuela Zinsberger oder Marcel Sabitzer haben ihre Anfänge bei diesem Nachwuchs-Wettbewerb gemacht – Grund genug also, sich die Schülerliga einmal genauer anzuschauen.

Warum Sport in der Schule?

Sport motiviert, verbindet – und bildet. Gerade im schulischen Alltag ist Bewegung ein entscheidender Ausgleich, der nicht nur die körperliche Gesundheit stärkt, sondern auch soziale Kompetenzen fördert: Teamfähigkeit, Konzentration, Belastbarkeit und gegenseitiger Respekt. Eigenschaften, die nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im späteren Leben zählen. Genau diese werden im Rahmen des Nachwuchs-Wettbewerbs gefördert.

Die Sparkasse Schülerliga im Überblick

Für Jungs bis zum Alter von 13 Jahren gibt es die Möglichkeit, beim größten Fußball-Nachwuchswettbewerb an österreichischen Schulen teilzunehmen. Mädchen bis zu 14 Jahren hingegen haben außerdem die Option, sich neben der Schülerinnenliga Fußball auch für die Schülerinnenliga Volleyball anzumelden. Beim Fußball wird nach ÖFB-Regeln gespielt, während Volleyball-Nachwuchswettbewerb für Schülerinnen wird nach den Regeln des internationalen Volleyballverbandes (FIVB) gespielt wird.

Interessierte können sich hier für die Schülerliga anmelden.

Sparkasse Schülerliga Fußball

Im Frühjahr ermittelt jedes Bundesland die zwei besten Teams, die dann das Landesfinale bestreiten. Die Landessieger wiederum dürfen dann an der Bundesmeisterschaft teilnehmen, die jedes Jahr im Mai bzw. Juni in einem anderen Bundesland ausgetragen wird. Gespielt wird im 7er-Fußball, wobei Fairplay und Freude am Spiel im Mittelpunkt stehen. Tausende Kinder in ganz Österreich nehmen jährlich an regionalen und bundesweiten Bewerben teil – ein Zeichen dafür, wie sehr Fußball an Schulen begeistert.

Sparkasse Schülerinnenliga Fußball

An besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Sparkasse Schülerinnenliga Fußball, die als bedeutendster Schulfußballbewerb für junge Schülerinnen der Sekundarstufe I in Österreich gilt und heuer zum ersten Mal als Bewerb in die Sparkasse Schülerliga aufgenommen wurde. Allein in diesem Jahr haben über 250 Teams aus ganz Österreich an dem Bewerb teilgenommen, dessen Finale von 15. bis 18. Juni im Herrenriedstadion in Hohenems ausgetragen wird. Dort treffen die besten Mädchenteams aus ganz Österreich aufeinander. Auch bei der Schülerinnenliga Fußball wird nach den ÖFB-Regeln im 7er-Modus gespielt.

Die gezielte Förderung von Mädchen im Fußball ist den Veranstalter:innen und vor allem den Hauptsponsoren - Erste Bank und Sparkassen - ein besonderes Anliegen, weshalb der Mädchenbewerb in diesem Jahr mit dem Jungenbewerb gleichgestellt wurde. Überdies wurden alle Mädchenteams von den Hauptsponsoren kostenlos mit neuen Dressen ausgestattet.

Die Sparkasse Schülerinnenliga ist somit ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengleichheit im Sport. Dank ihr können junge Spielerinnen ihr Talent unter gleichen Bedingungen entwickeln, sich mit Gleichaltrigen messen und ihr Können am Ball unter Beweis stellen.

Ein Bewerb mit Zukunft

Für viele Teilnehmer:innen ist die Sparkasse Schülerliga nicht nur ein unvergessliches Erlebnis, sondern auch die erste große Bühne – eine Erfahrung, die Selbstvertrauen schafft und Talente sichtbar macht. Neben dem sportlichen Erfolg wird bei der Bundesmeisterschaft auch der Fair-Play-Pokal vergeben, der gelebte Werte belohnt. Somit steht die Sparkasse Schülerliga für Sport mit Haltung – in der Schule, auf dem Platz, und fürs Leben.

Weitere Infos zur Sparkasse Schülerliga findest du hier!