Nach Aus in Runde eins: Suljovic muss restliche WM bangen

Mensur Suljovic droht der Super-GAU!

Zum ersten Mal seit 2011 droht dem Wiener das Szenario, die Tour-Card zu verlieren. Durch diese ist ein Dartspieler an über 60 Turnieren für zwei Jahre bei der Profi-Organisation PDC spielberechtigt.

Denn nur die Top-64 der Order of Merit (Anm. Weltrangliste) behalten jene Tour-Card. Liegt man am Anfang des Jahres - also nach der Weltmeisterschaft - in der Weltrangliste dahinter, ist sie futsch.

Suljovic kann noch überholt werden

(Text wird unterhalb des Videos fortgesetzt)

Aktuell steht der Österreicher auf Rang 62. Vor der WM war er noch 56. Bleibt es dabei, ist Suljovic auch im kommenden Jahr noch Dart-Profi. Das Problem: auf den Plätzen dahinter liegen einige Spieler, die noch bei der Weltmeisterschaft dabei sind.

Konkret darf der einmalige Major-Sieger maximal auf Platz 65 abrutschen, weil die Legende Steve Beaton (56.) seine Karriere beendet und seine Tour-Card somit zurückgibt.

Vor allem vier Spieler könnten Suljovic noch gefährlich werden. Sedlacek (63.) müsste nur sein Zweitrunden-Spiel gegen Griffin (ab 13.45 im LIVE-Ticker >>>) gewinnen, um den Österreicher zu überholen.

Eine weitere Runde müsste auch Owen überstehen, um den Wiener einzukassieren. Die letzten beiden Darter, die Suljovic gefährlich werden können, sind Kenny und de Graaf. Beide müssten aber sogar noch zwei Partien für sich entscheiden.

Passiert all das, verliert Suljovic die Tour-Card. Will er weiter als Dart-Profi spielen, muss er sich im Jänner gegen Tausende Spieler in der Q-School durchsetzen. Gelingt das, wäre er wieder für zwei Jahre spielberechtigt.

