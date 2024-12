Die erste richtig große Überraschung bei der World Darts Championship 2025!

Michael Smith - als Nummer zwei der Welt ins Turnier gegangen - scheidet gegen den Niederländer Kevin Doets (51.) in der 2. Runde aus.

Als gesetzter Spieler war die zweite Runde für den Engländer sogar das Auftaktspiel. Der WM-Sieger aus 2023 fand anfangs nicht gut ins Match, zeigte sich unter größtem Druck aber eiskalt auf die Doppel und konnte so wieder ausgleichen.

So ging es beim Stand von 2:2 in Sätzen und 2:2 in Legs in die Verlängerung! Das Match musste mit zwei Legs Unterschied gewonnen werden. Und weil Doets auch im größten Druckmoment im Scoring wie im Checken Klasse zeigte, gewann er den Entscheidungssatz mit 6:4 - und die Partie somit mit 3:2.

"Wird das beste Weihnachten meines Lebens"

(Text wird unterhalb des Videos fortgesetzt)

Doets war ob des Sensations-Sieges natürlich über allen Wolken: "Das wird das beste Weihnachten meines Lebens", erklärt er euphorisiert in der Pressekonferenz: "Ich bin im Kopf dauerhaft fokussiert geblieben. Warum? Ich kann es nicht erklären, es war einfach da."

Smith blieb der PK übrigens fern, wollte sein frühes Ausscheiden anscheinend nicht sofort kommentieren. Zumal er bei dieser Weltmeisterschaft seinen WM-Sieg von 2023 verteidigen musste. Die 500.000 Euro aus seinem Titelgewinn vor zwei Jahren fallen nun also aus der Wertung - das Aus in Runde zwei bringt "nur" 15.000 Euro ein.

Damit fällt Smith in der Weltrangliste weit zurück. Vor dem Turnier noch die Nummer zwei der Welt, rangiert der "Bullyboy" nun auf Platz 15.