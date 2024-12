9-Darter! Christian Kist verzückt den Ally Pally

Was für ein Moment für Dartspieler Christian Kist bei der 32. PDC Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace!

Der Niederländer wirft im entscheidenden Leg des ersten Satzes seiner Erstrundenpartie gegen den Letten Madars Razma einen 9-Darter und sorgt damit für das 15. perfekte Spiel der WM-Geschichte.

Nach zwei geworfenen 180ern checkt Kist die 141 verbleibenden Punkte über die Triple 20, Triple 19 und Doppel 12 aus.

Damit ist nicht nur Kist um 60.000 Pfund reicher, sondern auch ein zufällig ausgewählter Darts-Fan, der aufgrund des perfekten Spiels mit einem Geldregen gesegnet wurde. Am Ende reicht es für den Niederländer allerdings nicht zum Sieg, denn Razma setzt sich mit 3:1 in Sätzen durch und steht in Runde 2.

Am Donnerstag greift die heimische Darts-Ikone Mensur Suljovic erstmals ins Turnier ein. Der Wiener bestreitet seine Erstrundenpartie gegen Matt Campbell (ab 21:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Der 9-Darter in voller Länge:

Christian Kist has won £19,750 in prize money in the past two years.



By throwing a nine-darter at Ally Pally, he’s just banked Paddy Power’s £60,000 bonus.



We’ve given £60,000 to a fan in the crowd, and £60,000 to @ProstateUK too as part of our BIGGER 180 campaign. pic.twitter.com/FPoCh4Hmzr