Doping-Sperre gegen Rusty-Jake Rodriguez aufgehoben

Der 24-jährige Darts-Profi verbreitet auf "Facebook" gute Nachrichten. Seine Suspendierung wurde ohne weitere Maßnahmen beendet.

Doping-Sperre gegen Rusty-Jake Rodriguez aufgehoben Foto: © GETTY
Rusty-Jake Rodriguez darf ab sofort wieder an allen nationalen und internationalen PDC-Bewerben teilnehmen.

Der österreichische Darts-Profi war Mitte September von der Darts Regulation Authority (DRA) suspendiert worden, nachdem im Rahmen einer stichprobenartigen Dopingkontrolle auffällige Werte entdeckt wurden. Nun wurde die Sperre ohne weitere Maßnahmen aufgehoben.

Am Donnerstag schrieb Rodriguez auf "Facebook" erleichtert: "Nach intensiven Wochen bin ich froh mitteilen zu können, dass meine Suspendierung offiziell beendet ist."

Die Angelegenheit sei umfassend aufgeklärt, bestehende Missverständnisse und Missstände bereinigt worden. "Auch dank der fairen und konstruktiven Zusammenarbeit mit der DRA", so der Wiener.

