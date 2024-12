Michael Van Gerwen kämpft sich unter die letzten 16!

Die Nummer drei des Turniers schlägt in der dritten Runde der Darts-WM im Ally Pally die Nummer 30 Brandon Dolan aus Nordirland mit 4:2 in Sätzen.

Zu Beginn des Matches hat der Niederländer noch seine Probleme und muss den ersten Satz an den Außenseiter abgeben. Mit Fortdauer der Partie kommt "Mighty Mike" aber besser in das Spiel und dreht den Spieß um.

Van Gerwen gewinnt drei Sätze in Folge

Nach drei gewonnen Sätzen in Serie steht es 3:1 und alles deutet auf den Durchmarsch hin, dann dreht Dolan wieder auf. Zuerst gewinnt er den fünften Satz und dann lässt er im sechsten einen Satzdart liegen. Doch am Ende setzt sich der Favorit durch und verwandelt seinen Matchdart auf der Doppel-Acht.

"Nach dem 1-1 habe zwei wirklich gute Sätze gespielt, aber dann habe ich ihm ein paar Dinge durchgehen lassen. Der fünfte Satz war absoluter Mist, das darf man nicht tun, besonders nicht gegen ihn. Er ist wie ein Kämpfer, er gibt nie auf und man will sich nicht in solche Schwierigkeiten bringen, aber das hätte ich fast getan", so Van Gerwen im Anschluss.

Am Montagabend trifft er entweder auf Jeffrey de Graaf oder Paolo Nebrida.

Im ersten Spiel des Abends setzte sich Chris Dobey knapp mit 4:2 gegen Joshua Rock durch.

