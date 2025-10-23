Nijman, Wessel Nijman, Wessel NIJ
van Gerwen, Michael van Gerwen, Michael VGE
Endstand
5:6
5:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Darts-EM: Zwei WM-Sieger verlieren zum Auftakt, Van Gerwen bangt

Bei den European Championship erwischt es in der ersten Runde schon zwei große Namen. Beinahe wäre noch ein dritter dazugekommen.

Darts-EM: Zwei WM-Sieger verlieren zum Auftakt, Van Gerwen bangt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Knappe Angelegenheit für Michael van Gerwen (36).

Der Weltranglisten-Dritte müht sich gegen seinen Landsmann Wessel Nijman zu einem 6:5-Sieg in der ersten Runde der Darts-Europameisterschaft.

Nach dem 4:2 für den elf Jahre jüngeren Nijman wird das Match nervenaufreibend. Es folgen vier Breaks in fünf Legs, ehe van Gerwen sich das Entscheidungsleg - ebenfalls ein Break - sichern kann.

Price und Wright schon raus

Schlechter lief es hingegen für zwei andere Weltmeister. Peter Wright unterliegt Ross Smith mit 2:6. Auch Gerwyn Price streicht eine Niederlage ein: World-Cup-Champions Darryl Gurney gewinnt mit 6:3.

Dagegen stehen u.a. Youngster Gian van Veen (6:3 gegen Damon Heta) und der Deutsche Martin Schindler (6:5 gegen Dave Chisnall) in der zweiten Runde. Schindler beim sechsten Antritt erstmals das Achtelfinale.

Der amtierende Weltmeister Luke Littler steigt am morgigen Freitag ins Turnier ein. Die Österreicher Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez konnten sich nicht für die EM qualfizieren.

Kommentare

