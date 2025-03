ÖHB Cup: Hard nach Sieg über Margareten im Halbfinale

Hard, Bruck/Trofaiach, Bad Vöslau und Schwaz stehen im Halbfinale des österreichischen Handball-Cups der Männer!

Im Spitzenspiel des Samstags setzt sich Liga-Tabellenführer Hard zuhause gegen Fivers Margareten mit 37:31 (16:16) durch, das Saison-Überraschungsteam Bruck/Trofaiach Füchse behält zuhause gegen Linz mit 29:28 (13:11) die Oberhand.

Die Jags Vöslau setzen sich in einem dramatischen Duell in Krems erst nach Verlängerung mit 29:27 (24:24, 13:13) durch.

Schwaz hatte bereits am Freitag mit Korneuburg den letzten Zweitligisten im Bewerb eliminiert. Das Halbfinale wird an einem noch zu bestimmenden Ort als Finalturnier ausgespielt, die Paarungen werden ausgelost. Datum für das Final Four ist der 18. und 19. April.

Die Österreicher im großen Handball-Deutschland